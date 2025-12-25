قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟

كائنات فضائية
كائنات فضائية
أحمد أيمن

أثار طيار يقود طائرة خاصة صغيرة من طراز “بايبر PA-32RT-300T”، ضجة واسعة بعد أن روى تجربة مثيرة للجدل حدثت له أثناء تحليقه بسماء ولاية رود آيلاند الأمريكية على ارتفاع حوالي 3500 قدم. 

وبحسب الديلي ميل، قال الطيار إنه شاهد جسمًا غريبًا فضّي اللون يحوم بمحاذاة طائرته على بعد قريب جدًا، ما دفعه للتواصل مع مراقبة الحركة الجوية عبر اللاسلكي بينما كان يصف ما يراه.

حقيقة وجود الكائنات الفضائية 

في تسجيل صوتي نشره قناة VASAviation على “يوتيوب”، قال الطيار لمراقبة الحركة الجوية: "يبدو أنه ثابت في مكانه" بينما كان الجسم المجهول يطفو بالقرب من جناح الطائرة. 

وأكد أنه لم يرَ على الجسم أية ملحقات أو أدوات معروفة مثل التي توجد في الطائرات أو الطائرات المسيرة، ما دفعه لوصفه بأنه «شيء مذهل وغريب». 

مراقبة الحركة الجوية لم تتلقَّ أي تقارير أخرى من طائرات في المنطقة عن الجسم الغامض، واقترحت أن يكون ما شاهده الطيار طائرة مسيرة أو بالونًا يتصرف بشكل غير متوقع، لكن الطيار رفض هذه التفسيرات، متمسكًا بوصفه الظاهرة بأنها جسم غريب لا يمكن تفسيره بسهولة. 

بينما تفاعل بعض الطيارين الآخرين عبر اللاسلكي مع الحادثة بعبارات مثل: "أريد أن أصدقه"، وأطلق مراقبو الحركة الجوية تعليقًا مرحًا مثل: "حظًا موفقًا مع الكائنات الفضائية". 

فيديو الطيار يثير الجدل

لم يصدر حتى الآن أي تقرير رسمي من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أو المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) حول هذا الحادث، وهو أمر شائع في حالات الظواهر الجوية غير المفسرة ما لم تشكل خطرًا مباشرًا. 

مع انتشار الفيديو والتسجيل، ظهرت آراء مختلفة بين الخبراء والمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، منهم من رأى أن ما شاهده الطيار قد يكون بالون أرصاد جوية شائعًا يستخدم لحمل معدات قياس في الجو، ويظهر أحيانًا وكأنه جسم يحوم ويظل ثابتًا في الهواء، بينما يقترح آخرون أن تكون التكنولوجيا اختبارًا عسكريًا جديدًا لا تزال مجهولة للجمهور. 

فيما أثارت الواقعة، اهتمامًا واسعًا بين الناس الذين يتابعون ملف الأجسام الطائرة غير المحددة (UFOs/ظواهر جوية غير مفسرة)، خاصة في ظل تزايد مثل هذه الروايات من طيارين وشهود خلال السنوات الأخيرة، رغم غياب إثباتات قاطعة على وجود كائنات فضائية. 

الكائنات الفضائية طيار أمريكي حقيقة وجود الكائنات الفضائية أمريكا وجود كائنات فضائية

