قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسهم شركات الفضاء تحقق مكاسب كبيرة وسط موجة تفاؤل في القطاع حتى عام 2026

أسهم الفضاء
أسهم الفضاء
وكالات

ارتفعت أسهم شركات الفضاء بشكل كبير، مواصلةً مكاسب الأسبوع الماضي، وسط احتفال المستثمرين بموجة من التفاؤل المتزايد تجاه هذا القطاع.

وحققت شركة فايرفلاي إيروسبيس Firefly Aerospace، المتخصصة في صناعة الصواريخ، والتي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في أغسطس، ارتفاعاً بنسبة 13%.

 ,قفزت أسهم شركة إنتويتيف ماشينز Intuitive Machines، التي ارتفعت أسهمها بنحو 7%.

وقفزت أسهم شركة روكيت لاب Rocket Lab، التي ارتفعت أسهمها بنحو 10% يوم الجمعة، بعد إعلانها عن صفقة أقمار صناعية بقيمة 816 مليون دولار مع وكالة تطوير الفضاء الأميركية.

وقد شهدت أسهم شركات الفضاء انتعاشاً في الأسابيع الأخيرة وسط أنباء عن تخطيط شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك لطرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل، فضلًا عن اهتمام حكومي متزايد بهذا القطاع.

تزامن إطلاق الصاروخ الأسبوع الماضي مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة أميركية دائمة على سطح القمر، وذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتحقيق "التفوق الفضائي".

كما بات مستقبل وكالة ناسا أكثر وضوحاً للمستثمرين بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي أعقبت فوز ترامب بالانتخابات.

في الأسبوع الماضي، صادق مجلس الشيوخ على تعيين جاريد إسحاقمان مديراً لوكالة ناسا، بعد أكثر من عام على ترشيحه لهذا المنصب.

وكان ترامب قد سحب ترشيح إسحاقمان، حليف إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا العام وسط تداعيات إعلامية، لكنه أعاد ترشيحه في نوفمبر.

وتم تكليف وزير النقل شون دافي بإدارة وكالة الفضاء مؤقتاً خلال الفترة الانتقالية.

أسهم أسهم الفضاء شركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

زيلينسكي: المفاوضون الأوكرانيون يحققون تقدما مع الفريق الأمريكي بمحادثات السلام

أرشيفية

وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره السوري في موسكو قريبا

أرشيفية

روسيا تبلغ واشنطن رسميًا بمخاوفها من التصرفات الأمريكية تجاه فنزويلا

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد