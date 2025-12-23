أسهم شركات الفضاء تحقق مكاسب كبيرة وسط موجة تفاؤل في القطاع حتى عام 2026

ارتفعت أسهم شركات الفضاء بشكل كبير، مواصلةً مكاسب الأسبوع الماضي، وسط احتفال المستثمرين بموجة من التفاؤل المتزايد تجاه هذا القطاع.

وحققت شركة فايرفلاي إيروسبيس Firefly Aerospace، المتخصصة في صناعة الصواريخ، والتي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في أغسطس، ارتفاعاً بنسبة 13%.

,قفزت أسهم شركة إنتويتيف ماشينز Intuitive Machines، التي ارتفعت أسهمها بنحو 7%.

وقفزت أسهم شركة روكيت لاب Rocket Lab، التي ارتفعت أسهمها بنحو 10% يوم الجمعة، بعد إعلانها عن صفقة أقمار صناعية بقيمة 816 مليون دولار مع وكالة تطوير الفضاء الأميركية.

وقد شهدت أسهم شركات الفضاء انتعاشاً في الأسابيع الأخيرة وسط أنباء عن تخطيط شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك لطرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل، فضلًا عن اهتمام حكومي متزايد بهذا القطاع.

تزامن إطلاق الصاروخ الأسبوع الماضي مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة أميركية دائمة على سطح القمر، وذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتحقيق "التفوق الفضائي".

كما بات مستقبل وكالة ناسا أكثر وضوحاً للمستثمرين بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي أعقبت فوز ترامب بالانتخابات.

في الأسبوع الماضي، صادق مجلس الشيوخ على تعيين جاريد إسحاقمان مديراً لوكالة ناسا، بعد أكثر من عام على ترشيحه لهذا المنصب.

وكان ترامب قد سحب ترشيح إسحاقمان، حليف إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا العام وسط تداعيات إعلامية، لكنه أعاد ترشيحه في نوفمبر.

وتم تكليف وزير النقل شون دافي بإدارة وكالة الفضاء مؤقتاً خلال الفترة الانتقالية.