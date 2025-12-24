رغم الشلل النصفي.. مهندسة ألمانية تحلّق إلى الفضاء لأول مرة | شاهد

عرضت فضائية «يورونيوز» مقطع فيديو بعنوان: رحلة تتحدى القيود.. مهندسة ألمانية إلى الفضاء رغم الشلل النصفي.

ووفقًا للتقرير، كانت مهندسة ألمانية مصابة بالشلل النصفي السفلي ضمن طاقم أجرى رحلة شبه مدارية على متن مركبة فضائية تشغّلها شركة «بلو أوريجن»، التابعة لرجل الأعمال جيف بيزوس.

وأصبحت ميكائيلا بنتهاوس، وهي مهندسة ألمانية تعاني شللًا نصفيًا سفليًا، أول مستخدمة لكرسي متحرك تسافر إلى الفضاء، بعدما حلّقت على متن مهمة شبه مدارية لشركة «Blue Origin» انطلقت من غرب تكساس.

واستغرقت الرحلة عشر دقائق، وأتاحت أكثر من ثلاث دقائق من انعدام الوزن، ولم تتطلب سوى تعديلات طفيفة على كبسولة «نيو شيبرد (New Shepard)»، المصممة مع مراعاة متطلبات الإتاحة.