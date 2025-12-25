وزير البترول يصدر حركة تنقلات بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول لشغل المواقع الشاغرة ، شملت تعيين رؤساء جدد لشركتي النصر للبترول وأسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ) .

تنقلات بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول

ونستعرض فى موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن رؤساء الشركات الجدد..

-المهندس رشاد نظيم حسن محمد رئيساً لمجلس إدارة شركة النصر للبترول

حصل المهندس رشاد نظيم حسن محمد على بكالوريوس هندسة من جامعة قناة السويس عام ١٩٩٢، وبدأ مسيرته المهنية داخل قطاع تكنولوجيا شركة النصر للبترول عام ١٩٩٥، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد التطوير والتحسين بالشركة في عام ٢٠١٢، ثم تولى بعد ذلك منصب مدير عام التكنولوجيا والتطوير . وعضو مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٧.

-المهندس محمد عبد الله حسن محمد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)

حصل المهندس محمد عبد الله حسن محمد على بكالوريوس هندسة عام ١٩٩٠، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع مهندسا بشركة القاهرة لتكرير البترول عام ١٩٩٢، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد الدراسات الفنية للإصلاح والأزمرة بالشركة في عام ٢٠١٠، ثم شغل منصب مدير عام المرافق والخدمات الفنية بالشركة في عام ٢٠١٥، وتولى بعد ذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول في عام ٢٠١٩.