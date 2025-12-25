قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
مصرع شخص سقط خلال محاولة تسلق حواجز محطة مترو شبرا الخيمة
دعاء ليلة الجمعة الأولى من رجب.. ردد 80 دعوة مستجابة تقضي الحوائج وتُبدل أحزانك أفراحاً
القاضي أحمد بنداري يدعو المصريين بالخارج للتصويت بانتخابات النواب واغتنام الساعات المتبقية
اقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تنقلات بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول

المهندس رشاد نظيم
المهندس رشاد نظيم
أمل مجدى

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة  بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول لشغل المواقع الشاغرة ، شملت تعيين رؤساء جدد لشركتي النصر للبترول وأسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ) .

تنقلات بين رؤساء شركات تكرير وتصنيع البترول

ونستعرض فى موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن رؤساء الشركات الجدد..

-المهندس رشاد نظيم حسن محمد رئيساً لمجلس إدارة شركة النصر للبترول

حصل المهندس  رشاد نظيم حسن محمد على بكالوريوس هندسة من جامعة قناة السويس عام ١٩٩٢، وبدأ مسيرته المهنية داخل قطاع تكنولوجيا شركة النصر للبترول عام ١٩٩٥، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد التطوير والتحسين بالشركة في عام ٢٠١٢، ثم تولى بعد ذلك منصب مدير عام التكنولوجيا والتطوير . وعضو مجلس إدارة الشركة في عام ٢٠١٧.

-المهندس  محمد عبد الله حسن محمد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)

حصل المهندس  محمد عبد الله حسن محمد على بكالوريوس هندسة عام ١٩٩٠، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع مهندسا بشركة القاهرة لتكرير البترول عام ١٩٩٢، وتدرج في المناصب داخل القطاع حتى أصبح مدير عام مساعد الدراسات الفنية للإصلاح والأزمرة بالشركة في عام ٢٠١٠، ثم شغل منصب مدير عام المرافق والخدمات الفنية بالشركة في عام ٢٠١٥، وتولى بعد ذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول في عام ٢٠١٩.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

