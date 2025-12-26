صناع الخير توزع 20 ألف بطانية على قرى 5 محافظات لمواجهة البرد

وزعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 20 ألف بطانية على قرى 5 محافظات مختلفة بالوجهين البحري والقبلي، ضمن مبادرة «صناع الدفا» لدعم الأسر الأولى بالرعاية وحمايتهم من برودة الطقس، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية في تلك المحافظات، وذلك بداية من الموسم الحالي للمبادرة.

وشملت المحافظات «الفيوم والأقصر» من الوجه القبلي و«الغربية والبحيرة والشرقية» من الوجه البحري، وحرصت قيادات المحافظات التنفيذية على تيسير السُبل لتنفيذ مبادرة المؤسسة.

وتستمر حالياً المؤسسة في جهودها لتوزيع البطاطين بمختلف المحافظات، انطلاقاً من دورها الحيوي في تنفيذ تدخلات مهمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وكانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قد أكدت على دعم الجهاز التنفيذي للدولة لجهود التحالف الوطني وكل مؤسساته، لتحقيق أهداف الارتقاء بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ووجهت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وثمنت جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية، في تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا لمواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، بالإضافة إلى تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما سبق وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية، في تنظيم قوافل حملة «صناع الدفا»، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بجميع المساعدات إلى مستحقيها، بمختلف قرى ومراكز الفيوم، خاصة الأهالي الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً، في إطار التكافل المجتمعي.

وشدد محافظ الفيوم، على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة، بما يمكن حملة «صناع الدفا» من تقديم خدماتها على الوجه الأكمل وتحقق مستهدفاتها المرجوة.