الهلال الأحمر ينظم احتفالية ثقافية باليوم العالمي للمهاجرين 2025

نظم الهلال الأحمر المصري، اليوم، فعالية ثقافية باليوم العالمي للمهاجرين 2025 تحت شعار «أصدقاء خلال الرحلة»، وذلك بمشاركة لفيف من مستفيديه من الجنسيات المختلفة، في مشهد يعكس رسالته الراسخة في دعم الإنسان دون تمييز.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم خدماته لضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، عبر مقراته الخدمية المنتشرة بالمناطق التي يتواجدون فيها بكثافات أكبر داخل المجتمعات المصرية.

وأوضحت إمام أن العمل فى هذه المقرات المخصصة لخدمة اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف بدأ منذ أكثر من 10 سنوات لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل الرعاية الصحية، الدعم النفسي الاجتماعي، خدمات إعادة الروابط الأسرية، المساعدات النقدية، إلى جانب البرامج الموجهة للأطفال، مثل برنامجا: المنقذ الصغير للمهاجرين، وبرامج تعليمية للأطفال .

وشهدت الفاعلية عقد جلسة نقاشية بعنوان: «إشراك المهاجرين وتعزيز الوصول إلى خدمات الهلال الأحمر المصري»، تناولت جهود الهلال في الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين، وتحول العمل معهم من مستفيدين إلى مقدمي خدمات ضمن برامج تطوعية لتأهيل القادة المجتمعيين بما يسهم في تعزيز الثقة وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا، إلى جانب المشاركة فى تطوير مقترحات وخطط للبرامج والخدمات .

كما شملت الفاعلية، إقامة معرض للمنتجات اليدوية التي تعبر عن هوية وثقافات الجنسيات المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تعليمي وترفيهي للأطفال في إطار دعم الاندماج المجتمعي.