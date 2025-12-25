سر عائلي مؤجل.. متى يكشف كريستيانو رونالدو الحقيقة لنجله الأكبر؟

يعرف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بحرصه الشديد على الفصل بين نجوميته العالمية وحياته العائلية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأبنائه الخمسة، الذين يشكلون محورا أساسيا في حياته بعيدا عن المستطيل الأخضر.

أبناء رونالدو تفاصيل الميلاد

لدى رونالدو خمسة أبناء، ثلاثة منهم ولدوا عبر أمهات بديلات، فيما أنجبت له شريكته وخطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز ابنتين،

ولد نجله الأكبر، كريستيانو جونيور، في يونيو 2010 من أم بديلة في الولايات المتحدة، قبل أن يُعلن النجم البرتغالي في يونيو 2017 عن ميلاد التوأمين إيفا وماتيو بالطريقة نفسها أما من جورجينا، فله ابنتان هما ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا.

هوية الأم البديلة سر لم يكشف

ورغم مرور السنوات، يرفض كريستيانو رونالدو بشكل قاطع الكشف عن هوية الأمهات البديلات لأبنائه، وخصوصا والدة كريستيانو جونيور، الذي يبلغ اليوم 15 عاما.

وأكد قائد المنتخب البرتغالي في أكثر من مناسبة أن هذا القرار نابع من رغبته في حماية أبنائه من الضغوط الإعلامية والتدخلات الخارجية.

وعد الأب لابنه

وفي تصريحات سابقة، شدد رونالدو على أن الحقيقة ستُكشف لنجله الأكبر في الوقت المناسب، موضحا أن المسألة لا ترتبط بعمر زمني محدد بقدر ما ترتبط بدرجة نضج جونيور وقدرته على الفهم والاستيعاب.

وأشار إلى أنه يفضل مناقشة هذا الموضوع الحساس بشكل مباشر مع ابنه، بعيدا عن أعين الإعلام.

هل كشف السر حتى الآن؟

حتى اللحظة، لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كان رونالدو قد أوفى بوعده وكشف السر لنجله بالفعل، إلا أن المؤكد هو تمسكه بموقفه السابق، واستعداده لإطلاعه على الحقيقة عندما يرى أنه بات مستعدًا نفسيًا للتعامل معها.

جونيور على خطى والده

بعيدًا عن هذه التفاصيل العائلية، يسير كريستيانو جونيور بخطوات واثقة في عالم كرة القدم، حيث أنه يلعب حاليا ضمن فرق الفئات السنية لنادي النصر السعودي.

وسبق لكريستيانو جونيور أن لعب في أكاديميات مانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضا أكاديمية يوفنتوس الإيطالي، تزامنًا مع تمثيل والده للفريق الأول في الناديين، في مشهد يعكس استمرار الإرث الكروي لعائلة رونالدو.