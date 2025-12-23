جيسوس يفتح الباب أمام مشاركة رونالدو ويكشف إصابات دفاع النصر قبل مواجهة الزوراء

رد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على الجدل المثار حول إمكانية مشاركة قائد الفريق كريستيانو رونالدو في مواجهة الزوراء العراقي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

جيسوس يحسم موقف رونالدو قبل مواجهة الزوراء

وأكد جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، أن مشاركة رونالدو في اللقاء لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، موضحًا أن اللاعب من المفترض أن يكون ضمن قائمة المباراة، لكن القرار الأخير سيُتخذ في وقت لاحق وفقًا للجاهزية الفنية والبدنية.

إصابات تضرب دفاع النصر

وكشف المدير الفني للنصر عن تعرض المدافع الفرنسي محمد سيماكان لإجهاد عضلي، إلى جانب إصابته بنزلة برد أثرت على عضلاته وتسببت في غيابه، بالإضافة إلى إصابة المدافع مارتينيز، ما يزيد من صعوبة المهمة الدفاعية للفريق.

حلول فنية لتعويض الغيابات

وأشار جيسوس إلى أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على إيجاد البدائل المناسبة لتعويض هذه الغيابات، مؤكدًا أن قائمة الفريق تضم عناصر قادرة على سد النقص، وأن مواجهة الزوراء قد تمثل فرصة مهمة لبعض اللاعبين لإثبات قدراتهم والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح المدرب البرتغالي أن النصر عانى من توقف دام 28 يومًا دون خوض مباريات رسمية، وهو أمر صعب على أي فريق، إلا أن لقاء الزوراء يُعد فرصة مثالية لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسات، خاصة مع اقتراب مرحلة مليئة بالضغوط.

وشدد جيسوس على أن الاستعدادات للمباراة تمت بجدية كبيرة، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو النهائي والتتويج باللقب لإسعاد جماهير النصر، مشيرًا إلى أن صفوف الزوراء تضم لاعبًا سبق له تمثيل منتخب الأردن الذي أقصى المنتخب السعودي من بطولة كأس العرب.