لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

تعد الحلبسة المصنوعة من حمص الشام من أجمل الأكلات الشعبية التى يحبها المصريين في فصل الشتاء ولكن هل تعرف أن الإكثار منها يهددك بمشاكل صحية عديدة؟!

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نكشف لكم أهم اضرار الحمص.



رد فعل تحسسي



يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البقوليات، بما في ذلك الحمص وحينها يسبب غثيان وتقيؤ وألم في البطن وحكة في الجلد.



من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول الحمص لأن ردود الفعل التحسسية قد تكون شديدة، وفي بعض الأحيان قد تهدد الحياة.

مشاكل الجهاز الهضمي



تُعدّ مشاكل الجهاز الهضمي شائعة بعد تناول البقوليات ويحتوي الحمص النيء على مواد سامة لا تُهضم جيداً كما يحتوي الحمص المطبوخ على سكريات معقدة، وسكريات قليلة التعدد قابلة للتخمر، وسكريات ثنائية، وسكريات أحادية، وبوليولات، والتي قد يصعب هضمها ولا تُمتص بالكامل في الأمعا ويتم تخمير هذه السكريات بواسطة البكتيريا في الأمعاء الغليظةوتسبب انتفاخ الأمعاء أو الغازات المحتبسة داخل الأمعاء مما يسبب عدم الراحة.

يُنصح الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز الهضمي التالية بتجنب تناول الحمص:



مرض كرون

التهاب القولون التقرحي

التهاب الرتج

انسداد معوي كاذب مزمن

عدم تحمل اللاكتوز

مرض هيرشسبرونغ

ارتجاع مَعدي مريئي

متلازمة القولون المتهيّج

التداخل مع الأدوية



يحتوي الحمص المعلب على كميات كبيرة من البوتاسيوم ولأن الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل حاصرات بيتا لعلاج أمراض القلب ، يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، فعليهم توخي الحذر بشأن كمية البوتاسيوم التي يتناولونها.

تراكم حمض اليوريك



يحتوي الحمص على مادة كيميائية تسمى البيورين، وعند هضمها، تنتج هذه البيورينات فائضًا من حمض اليوريك، مما يؤدي إلى الإصابة بالنقرس .هو نوع من التهاب المفاصل ناتج عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل.

تكوّن حصى الكلى



يحتوي الحمص على الأوكسالات، التي تتخلص منها الكلى عن طريق البول ومع ارتفاع مستويات الأوكسالات في الجسم، تترسب في الكلى مع الكالسيوم، مكونة حصوات أكسالات الكالسيوم، وهي نوع من حصوات الكلى وقد يسهم ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم في زيادة احتمالية حدوث حصوات الكلى.

