قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
اسماء محمد

تعد الحلبسة المصنوعة من حمص الشام من أجمل الأكلات الشعبية التى يحبها المصريين في فصل الشتاء ولكن هل تعرف أن الإكثار منها يهددك بمشاكل صحية عديدة؟!

 ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نكشف لكم أهم اضرار الحمص.

طريقة عمل حمص الشام


 رد فعل تحسسي


يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البقوليات، بما في ذلك الحمص وحينها يسبب غثيان وتقيؤ وألم في البطن وحكة في الجلد.


من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول الحمص لأن ردود الفعل التحسسية قد تكون شديدة، وفي بعض الأحيان قد تهدد الحياة.

طريقة عمل حمص الشام

مشاكل الجهاز الهضمي


تُعدّ مشاكل الجهاز الهضمي شائعة بعد تناول البقوليات ويحتوي الحمص النيء على مواد سامة لا تُهضم جيداً كما يحتوي الحمص المطبوخ على سكريات معقدة، وسكريات قليلة التعدد قابلة للتخمر، وسكريات ثنائية، وسكريات أحادية، وبوليولات، والتي قد يصعب هضمها ولا تُمتص بالكامل في الأمعا ويتم تخمير هذه السكريات بواسطة البكتيريا في الأمعاء الغليظةوتسبب انتفاخ الأمعاء أو الغازات المحتبسة داخل الأمعاء مما يسبب عدم الراحة.

يُنصح الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز الهضمي التالية بتجنب تناول الحمص:


مرض كرون
التهاب القولون التقرحي
التهاب الرتج
انسداد معوي كاذب مزمن
عدم تحمل اللاكتوز
مرض هيرشسبرونغ
ارتجاع مَعدي مريئي
متلازمة القولون المتهيّج

التداخل مع الأدوية


يحتوي الحمص المعلب على كميات كبيرة من البوتاسيوم ولأن الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل حاصرات بيتا لعلاج أمراض القلب ، يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، فعليهم توخي الحذر بشأن كمية البوتاسيوم التي يتناولونها.

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

 تراكم حمض اليوريك


يحتوي الحمص على مادة كيميائية تسمى البيورين، وعند هضمها، تنتج هذه البيورينات فائضًا من حمض اليوريك، مما يؤدي إلى الإصابة بالنقرس .هو نوع من التهاب المفاصل ناتج عن تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل.

 تكوّن حصى الكلى


يحتوي الحمص على الأوكسالات، التي تتخلص منها الكلى عن طريق البول ومع ارتفاع مستويات الأوكسالات في الجسم، تترسب في الكلى مع الكالسيوم، مكونة حصوات أكسالات الكالسيوم، وهي نوع من حصوات الكلى وقد يسهم ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم في زيادة احتمالية حدوث  حصوات الكلى.
 

حمص الشام أضرار حمص الشام أضرار تناول حمص الشام الحلبسة أضرار الحلبسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الإيراني يسعى لتجنب تصنيف مباراة مصر كمباراة المثـ.لية في كأس العالم 2026

محمد صلاح والسقا

بصورة محمد صلاح وأحمد السقا.. البريميرليج يستحضر ذكريات 98 قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

حسام حسن ومحمد صلاح

الأساطير.. سيف زاهر يعلق على صورة محمد صلاح وحسام حسن

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد