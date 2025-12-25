الزمالك يعرض تسوية مستحقات صلاح الدين مصدق تمهيدا لعودته للفريق

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تحرك جديد من جانب نادي الزمالك تجاه اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، في إطار محاولة القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزمالك يعرض على المغربي صلاح الدين مصدق تسوية كافة مستحقاته للعودة إلى الفريق من جديد”.

الزمالك وسموحة

ويواجه الزمالك، نظيره سموحة، مساء اليوم الخميس على إستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق الفوز وتعويض البداية المتعثرة في البطولة.

مباراة الزمالك وسموحة

ويستضيف استاد المقاولون العرب المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين خاصة مع التنافس الشديد في المجموعة الثالثة التي تضم: زد والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وسموحة.