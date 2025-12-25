قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
رياضة

الزمالك يعرض تسوية مستحقات صلاح الدين مصدق تمهيدا لعودته للفريق

يارا أمين

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تحرك جديد من جانب نادي الزمالك تجاه اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، في إطار محاولة القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزمالك يعرض على المغربي صلاح الدين مصدق تسوية كافة مستحقاته للعودة إلى الفريق من جديد”.

 الزمالك وسموحة

ويواجه الزمالك، نظيره سموحة، مساء اليوم الخميس على إستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق الفوز وتعويض البداية المتعثرة في البطولة.

مباراة الزمالك وسموحة

ويستضيف استاد المقاولون العرب المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين خاصة مع التنافس الشديد في المجموعة الثالثة التي تضم: زد والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وسموحة.

