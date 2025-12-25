قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حسن يكشف موقف نادي الزمالك من إيقاف قيده

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف نادي الزمالك من إيقاف قيده.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مصادر بالزمالك: لن يستمر إيقاف القيد لنهاية الموسم وسننهي تلك الأزمة قريبا”.

شهدت الساعات الماضية تصاعد مطالبات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وذلك بعد أن حصل اللاعبون الأجانب في الفريق على مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد اللاعبون على أهمية تسوية المستحقات قبل مباراة بلدية المحلة المقررة يوم الأحد المقبل في دور الـ32 لكأس مصر مشيرين إلى أنهم تحملوا الكثير من الضغوط والصعوبات ورفضوا تقديم شكاوى رسمية ضد النادي على غرار ما فعله بعض اللاعبين الأجانب.

وعد إدارة الزمالك بصرف المستحقات

من جانبه، تواصلت إدارة الكرة مع مجلس إدارة النادي الذي وعد بدوره بالعمل على توفير مبلغ لصرف المستحقات خلال الأيام المقبلة مؤكدًا حرص الإدارة على تخطي الأزمة المالية الحالية دون التأثير على استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

الاستعانة برجال الأعمال لتخفيف الأزمة

وفي محاولة لتخفيف الأزمة، قررت إدارة الزمالك اللجوء إلى بعض رجال الأعمال لتقديم الدعم المالي للنادي لضمان إنهاء مشكلة المستحقات قبل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر والحفاظ على تركيز اللاعبين داخل الملعب.

استعدادات الزمالك لمواجهة سموحة

ويواصل الفريق تدريباته المكثفة استعدادًا لمواجهة سموحة، المقررة مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب إلى تحقيق الفوز وتعويض البداية المتعثرة في البطولة.

ويأتي هذا التصعيد المالي في ظل استمرار الأزمة التي يعاني منها النادي على مستوى الموارد المالية وسط توقعات بأن تسوية المستحقات ستساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحسين الأداء الفني في المباريات القادمة.

مباراة الزمالك وسموحة

ويستضيف استاد المقاولون العرب المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين خاصة مع التنافس الشديد في المجموعة الثالثة التي تضم: زد والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وسموحة.

غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالكأس العاصمة 

يعاني الزمالك من غيابات بالجملة تؤثر على تشكيلة الفريق حيث يغيب كل من: عبد الله السعيد وأحمد ربيع وأحمد حسام ونبيل عماد دونجا للإصابة بينما تم تجميد محمد السيد وأحمد حمدي بسبب خلافات مع الإدارة أو المدير الفني. 

خماسي الزمالك مع المنتخب المصري 

كما يغيب عن الفريق خماسي المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب وهم: حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي محمد إسماعيل بالإضافة إلى سيف الجزيري وشيكو بانزا للمشاركة مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية.

