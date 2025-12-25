قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك على مفترق طرق.. حمدي والسيد بين التجديد والرحيل عن الفريق

أحمد حمدي ومحمد السيد
أحمد حمدي ومحمد السيد
منتصر الرفاعي

تعيش جماهير الزمالك لحظات من الترقب الشديد حيث تفصلنا أيام قليلة عن حسم مستقبل لاعبي الفريق الأول أحمد حمدي ومحمد السيد مع القلعة البيضاء.

عقد اللاعبين ينتهي بنهاية الموسم الحالي والأزمة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين تجعل الأيام القادمة حاسمة لتحديد استمرار الثنائي أو رحيل أحدهما عن صفوف الفريق.

نهاية عقد محمد السيد

لم يتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع محمد السيد لتجديد عقده وفقا لأحدث الجلسات التي جمعت الطرفين. 

وعليه تم اتباع سياسة التجميد مع اللاعب بعد عدم التوصل لاتفاق حول التجديد وهو ما أدى إلى غيابه عن مباريات الفريق في بطولة السوبر بالإمارات ومباراتين في كأس عاصمة مصر أمام كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود.

عرض الزمالك لمحمد السيد

عرض الزمالك على محمد السيد تجديد عقده لمدة 5 مواسم مقابل 25 مليون جنيه مقسمة على السنوات الخمس إلا أن اللاعب طلب الحصول على منحة أو مقدم تعاقد وهو ما رفضه النادي ما زاد من تعقيد الموقف.

أزمة تجديد عقد أحمد حمدي

شهدت العلاقة بين أحمد حمدي ومسؤولي الزمالك توترا بسبب تجاهل النادي فتح ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم بالإضافة إلى الأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف والتي أدت إلى استبعاده من حسابات الجهاز الفني في المباريات.

بحث أحمد حمدي عن عروض للرحيل

بدأ أحمد حمدي في البحث عن عروض للرحيل عن الزمالك رغم تمسكه بالاستمرار في الفريق بسبب الأزمات المتوالية الأخيرة.

وتلقى اللاعب عروضا شفوية من أندية مثل زد وبيراميدز على أن يترقب وصول العروض رسميًا لحسم موقفه في يناير.

محاولات الوساطة دون جدوى

توسط أكثر من لاعب من الفريق الأول لحل الأزمة بين أحمد حمدي والمدرب أحمد عبد الرؤوف إلا أن المحاولات لم تنجح حتى الآن وما زالت الأزمة قائمة، ما دفع الجهاز الفني إلى مطالبة اللاعب بالتدرب مع فريق الناشئين.

موقف الثنائي يترقب القرار النهائي

يبقى مستقبل أحمد حمدي ومحمد السيد مع الزمالك معلقا وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة سواء باستمرار الثنائي أو رحيل أحدهما عن صفوف الفريق.

الزمالك أحمد حمدي محمد السيد نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

كردستان العراق

كردستان العراق: فقدان 1000 ميجاواط جراء خلل فني في حقل كورمور

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال

سوريا

إعلام إسرائيلي: تركيا تحاول نشر رادارات داخل سوريا

بالصور

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. شاهد آخر ظهور لهما معا

لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد