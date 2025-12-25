الزمالك على مفترق طرق.. حمدي والسيد بين التجديد والرحيل عن الفريق

تعيش جماهير الزمالك لحظات من الترقب الشديد حيث تفصلنا أيام قليلة عن حسم مستقبل لاعبي الفريق الأول أحمد حمدي ومحمد السيد مع القلعة البيضاء.

عقد اللاعبين ينتهي بنهاية الموسم الحالي والأزمة بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين تجعل الأيام القادمة حاسمة لتحديد استمرار الثنائي أو رحيل أحدهما عن صفوف الفريق.

نهاية عقد محمد السيد

لم يتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع محمد السيد لتجديد عقده وفقا لأحدث الجلسات التي جمعت الطرفين.

وعليه تم اتباع سياسة التجميد مع اللاعب بعد عدم التوصل لاتفاق حول التجديد وهو ما أدى إلى غيابه عن مباريات الفريق في بطولة السوبر بالإمارات ومباراتين في كأس عاصمة مصر أمام كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود.

عرض الزمالك لمحمد السيد

عرض الزمالك على محمد السيد تجديد عقده لمدة 5 مواسم مقابل 25 مليون جنيه مقسمة على السنوات الخمس إلا أن اللاعب طلب الحصول على منحة أو مقدم تعاقد وهو ما رفضه النادي ما زاد من تعقيد الموقف.

أزمة تجديد عقد أحمد حمدي

شهدت العلاقة بين أحمد حمدي ومسؤولي الزمالك توترا بسبب تجاهل النادي فتح ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم بالإضافة إلى الأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف والتي أدت إلى استبعاده من حسابات الجهاز الفني في المباريات.

بحث أحمد حمدي عن عروض للرحيل

بدأ أحمد حمدي في البحث عن عروض للرحيل عن الزمالك رغم تمسكه بالاستمرار في الفريق بسبب الأزمات المتوالية الأخيرة.

وتلقى اللاعب عروضا شفوية من أندية مثل زد وبيراميدز على أن يترقب وصول العروض رسميًا لحسم موقفه في يناير.

محاولات الوساطة دون جدوى

توسط أكثر من لاعب من الفريق الأول لحل الأزمة بين أحمد حمدي والمدرب أحمد عبد الرؤوف إلا أن المحاولات لم تنجح حتى الآن وما زالت الأزمة قائمة، ما دفع الجهاز الفني إلى مطالبة اللاعب بالتدرب مع فريق الناشئين.

موقف الثنائي يترقب القرار النهائي

يبقى مستقبل أحمد حمدي ومحمد السيد مع الزمالك معلقا وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة سواء باستمرار الثنائي أو رحيل أحدهما عن صفوف الفريق.