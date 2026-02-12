الأهلي يشكر وزير الداخلية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، وذلك على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الأحد 15 فبراير الجاري، باستاد القاهرة.

وعبر مجلس الإدارة الأهلي عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة في بيان رسمي، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال افريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي .

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساءً.