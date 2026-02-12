غياب الجناح الطائر عن لقاء الأهلي والجونة في الدوري

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجونة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم 19 فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويغيب طاهر محمد طاهر نجم القلعة الحمراء عن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري أمام الجونة بسبب تراكم الإنذارات.

مباريات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز

-يواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة يوم الأحد 16 فبراير 2016 في تمام الساعة 5:00 مساء

-يواجه إنبي نظيره البنك الأهلي يوم الأحد 16 فبراير 2016 في تمام الساعة 8:00 مساء

-يلتقي المقاولون العرب نظيره المصري يوم الخميس 19 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه فاركو نظيره بتروجت تقام يوم الخميس 19 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه غزل المحلة نظيره زد إف سي يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه الإسماعيلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء