خد بالك وانت بتشحن هاتفك.. نصائح لتجنب الحرائق المنزلية
عزائم رمضان.. كيف تتحول موائد الإفطار إلى جسور للمحبة وصلة الرحم؟
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غياب الجناح الطائر عن لقاء الأهلي والجونة في الدوري

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
القسم الرياضي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجونة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم 19 فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويغيب طاهر محمد طاهر نجم القلعة الحمراء عن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري أمام الجونة بسبب تراكم الإنذارات.

مباريات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز

-يواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة  يوم الأحد 16 فبراير 2016 في تمام الساعة 5:00 مساء

-يواجه إنبي نظيره البنك الأهلي يوم الأحد 16 فبراير 2016 في تمام الساعة 8:00 مساء

-يلتقي المقاولون العرب نظيره المصري  يوم الخميس 19 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه فاركو نظيره بتروجت تقام يوم الخميس 19 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه غزل المحلة نظيره زد إف سي يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود  يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه الإسماعيلي نظيره وادي دجلة  يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

الأهلي طاهر محمد طاهر الجونة الدوري ييس توروب

