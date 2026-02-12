قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي خارج المنافسة.. الزمالك يتربع على عرش أندية أفريقيا في الأعلى إيرادات

الزمالك - الأهلي
الزمالك - الأهلي
عبدالله هشام

حقق نادي الزمالك رقما قياسيا مميزا بين الأندية الأفريقية، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأعلى إيرادا من بيع اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي.

وحسب موقع “ترانفسير ماركت”، فإن نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لعام 2026، حقق إيرادات من بيع اللاعبين وصلت لنحو 2 مليون يورو.

وجاء الزمالك في المركز الأول، مستفيداً من صفقات بيع كل من ناصر ماهر لبيراميدز ونبيل عماد دونجا لنادي النجمة السعودي.

وظهر فريق الوداد المغربي في المركز الثاني بمبلغ 1.6 مليون يورو، وخلفه فريق بتروجت في المركز الثالث بعائدات وصلت إلى 1.4 مليون يورو.

فيما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغ 1.1 مليون يورو، وتواجد فريق اتحاد الجزائر في المركز الخامس بعائدات قدرت بنحو 660 ألف يورو.

ويعد نادي الزمالك أكثر نادٍ في قارة أفريقيا يعاني من أزمات ومشاكل مادية وصلت للفيفا بنحو 11 قضية بين مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين وأندية.

ولم يظهر الأهلي ضمن الأندية الأكثر دخلا في الميركاتو الشتوي بسبب خروج لاعبيه في صفقات تبادلية مع الصفقات الجديدة دون مبالغ مالية.

الزمالك الأهلي فريق الزمالك نادي الزمالك الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

طاهر محمد طاهر

غياب الجناح الطائر عن لقاء الأهلي والجونة في الدوري

وادي دجلة

وادى دجلة يعلن توقيع أول عقدين احترافيين لـ محمد بركات وآدم ملاح

الزمالك - الأهلي

الأهلي خارج المنافسة.. الزمالك يتربع على عرش أندية أفريقيا في الأعلى إيرادات

بالصور

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد