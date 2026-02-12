الأهلي خارج المنافسة.. الزمالك يتربع على عرش أندية أفريقيا في الأعلى إيرادات

حقق نادي الزمالك رقما قياسيا مميزا بين الأندية الأفريقية، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأعلى إيرادا من بيع اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي.

وحسب موقع “ترانفسير ماركت”، فإن نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لعام 2026، حقق إيرادات من بيع اللاعبين وصلت لنحو 2 مليون يورو.

وجاء الزمالك في المركز الأول، مستفيداً من صفقات بيع كل من ناصر ماهر لبيراميدز ونبيل عماد دونجا لنادي النجمة السعودي.

وظهر فريق الوداد المغربي في المركز الثاني بمبلغ 1.6 مليون يورو، وخلفه فريق بتروجت في المركز الثالث بعائدات وصلت إلى 1.4 مليون يورو.

فيما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغ 1.1 مليون يورو، وتواجد فريق اتحاد الجزائر في المركز الخامس بعائدات قدرت بنحو 660 ألف يورو.

ويعد نادي الزمالك أكثر نادٍ في قارة أفريقيا يعاني من أزمات ومشاكل مادية وصلت للفيفا بنحو 11 قضية بين مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين وأندية.

ولم يظهر الأهلي ضمن الأندية الأكثر دخلا في الميركاتو الشتوي بسبب خروج لاعبيه في صفقات تبادلية مع الصفقات الجديدة دون مبالغ مالية.