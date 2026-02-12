4 غيابات في صفوف الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز بالكونفيدرالية

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية وحاسمة أمام منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويغيب عن موقعة كايزر تشيفز 4 لاعبين من الزمالك وهم آدم كايد ومحمود جهاد بسبب الإصابة ومحمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي انتظمت في معسكر مغلق بالإسماعيلية، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراس المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي - محمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش "- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج - أحمد فتوح – السيد أسامة – محمد إبراهيم - أحمد خضري.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"- يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - خوان بيزيرا – شيكو بانزا – أحمد شريف .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - أيمن أمير عبد العزيز.