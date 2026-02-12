حامد خلاف: أهدى ذهبية كأس العالم للقوة لوالدي.. ومنتخب مصر كسر الأرقام القياسية

أهدى حامد خلاف نجم منتخب مصر للقوة البدنية، الميدالية الذهبية التي احرزها بعد في بطولة كاس العالم للقوة البدنية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري،لروح والده.

وأوضح : تنظيم البطولة في مصر للعام الرابع على التوالي يؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدرت مصر التنظيمية وكل عام نشهد تطورات مختلفه على مستوى الاستضافة واختيار الأهرامات وبجوار المتحف المصري الكبير يمنحها بعد سياحي وفخر لكل لاعبي المنتخب الوطنى.

وأردف : سعيد بالمستويات التي ظهرت في البطولة وكل اللاعبين المصريين حققوا انجازات قياسية وكسروا أرقامهم القياسية وكل عام يظهر أرقام أفضل بفضل زيادة الخبرات واهتمام الاتحاد المصري للعبة بقيادة اللواء محمود بركات.

وأضاف : رغم المكسب ولكن كان في استطاعتي الظهور بشكل أفضل وأعتبر الميدالية فرصة للخروج من الحالة النفسية التي كنت فيها بعد وفاة والدي .

وأشار حامد خلاف خلال تصريحات ان دعم الجماهير له خلال الفترة الماضية ساعده قي استعادة مستواه والتركيز على تحقيق المزيد من الانجازات.



واختتم حامد خلاف تصريحاته قائلا: حصلت على جائزة أفضل لاعب في البطولة وأهديها للواء محمود بركات صاحب الدعم الأول لنا ودكتور عادل العسال المدير الفني للمنتخب لأن الجائزة بفضل توجيهاتهم.