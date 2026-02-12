قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
رياضة

حامد خلاف: أهدى ذهبية كأس العالم للقوة لوالدي.. ومنتخب مصر كسر الأرقام القياسية

حامد خلاف
حامد خلاف
عبدالله هشام

أهدى حامد خلاف نجم منتخب مصر للقوة البدنية، الميدالية الذهبية  التي احرزها بعد في بطولة كاس العالم للقوة البدنية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري،لروح والده.

وأوضح : تنظيم البطولة في مصر للعام الرابع على التوالي يؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدرت مصر التنظيمية وكل عام نشهد تطورات مختلفه على مستوى الاستضافة واختيار الأهرامات وبجوار المتحف المصري الكبير يمنحها بعد سياحي وفخر لكل لاعبي المنتخب الوطنى.

وأردف : سعيد بالمستويات التي ظهرت في البطولة وكل اللاعبين المصريين حققوا انجازات قياسية وكسروا أرقامهم القياسية وكل عام يظهر أرقام أفضل بفضل زيادة الخبرات واهتمام الاتحاد المصري للعبة بقيادة اللواء محمود بركات.

وأضاف : رغم المكسب ولكن كان في استطاعتي الظهور بشكل أفضل وأعتبر الميدالية فرصة للخروج من الحالة النفسية التي كنت فيها بعد وفاة والدي .

وأشار حامد خلاف خلال تصريحات ان دعم الجماهير له خلال الفترة الماضية ساعده قي استعادة مستواه والتركيز على تحقيق المزيد من الانجازات.


واختتم حامد خلاف تصريحاته قائلا: حصلت على جائزة أفضل لاعب في البطولة وأهديها للواء محمود بركات صاحب الدعم الأول لنا ودكتور عادل العسال المدير الفني للمنتخب لأن الجائزة بفضل توجيهاتهم.

المزيد