لتصريحاته عن الجهاز الفني للمنتخب.. الأعلى للإعلام يستدعي مسئول صفحة إسلام صادق

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسئول عن إدارة صفحة باسم إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأوضح عصام الأمير رئيس لجنة الشكاوى أن قرار استدعاء مسؤول صفحة إسلام صادق بناءً على الشكوى المقدمة من وكيل الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وتمس الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، وتكرار ذلك في تصريحات لأحد البرامج الإذاعية.