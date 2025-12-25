المصري البورسعيدي يتصدر مجموعة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الحرس

حقق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه حرس الحدود بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد السويس" ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

استطاع فريق حرس الحدود الدفاع عن مرماه أمام هجمات المصري البورسعيدي الذي فشل في ترجمة الفرص لأهداف أو عبور حائط الصد الدفاعي القوي من لاعبي الحرس.

وفي الدقيقة 89 نجح كريم بامبو في تسجيل هدف فوز المصري البورسعيدي بعد ارتباك خط الدفاع.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الأول مؤقتا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 7 نقاط فيما يتزيل فريق حرس الحدود الترتيب بدون نقاط.

تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى :عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقي- محمد هاشم - أحمد أيمن منصور- عمرو سعداوي

الوسط : محمود حمادة- بونور موجيشا

الوسط الهجومي : أحمد القرموطي - حسن علي - محمد الشامي

المهاجم : منذر طمين.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من محمود حمدي، عبد الوهاب نادر، محمود أشرف ، ميدو جابر، كريم بامبو، عمر الساعي، زياد فرج، أحمد علي عامر، أحمد شرف.