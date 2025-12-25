قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر ينظم احتفالية ثقافية باليوم العالمي للمهاجرين 2025
صناع الخير توزع 20 ألف بطانية على قرى 5 محافظات لمواجهة البرد
المصري البورسعيدي يتصدر مجموعة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الحرس
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري البورسعيدي يتصدر مجموعة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الحرس

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
عبدالله هشام

حقق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه حرس الحدود بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد السويس" ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

استطاع فريق حرس الحدود الدفاع عن مرماه أمام هجمات المصري البورسعيدي الذي فشل في ترجمة الفرص لأهداف أو عبور حائط الصد الدفاعي القوي من لاعبي الحرس.

وفي الدقيقة 89 نجح كريم بامبو في تسجيل هدف فوز المصري البورسعيدي بعد ارتباك خط الدفاع.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الأول مؤقتا في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 7 نقاط فيما يتزيل فريق حرس الحدود الترتيب بدون نقاط.

تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى :عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقي- محمد هاشم - أحمد أيمن منصور- عمرو سعداوي  

الوسط : محمود حمادة- بونور موجيشا

الوسط الهجومي : أحمد القرموطي - حسن علي -  محمد الشامي

المهاجم : منذر طمين.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من  محمود حمدي، عبد الوهاب نادر، محمود أشرف  ، ميدو جابر، كريم بامبو، عمر الساعي، زياد فرج،  أحمد علي عامر، أحمد شرف.

المصري البورسعيدي نادي المصري البورسعيدي فريق المصري البورسعيدي حرس الحدود المصري ضد حرس الحدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.. صور

الأهلي

توروب يركز على الجوانب الخططية والفنية في مران الأهلي استعدادًا للمصرية للاتصالات

البنك الأهلي

البنك الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد