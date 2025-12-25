وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail

تستعد شركة جوجل، لطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني @gmail.com، وفقا لما ورد في صفحة دعم رسمية للشركة، أكدت فيها أن الميزة يتم طرحها تدريجيا لجميع المستخدمين.

جوجل تبدأ طرح ميزة تغيير عنوان Gmail للمستخدمين

وبحسب جوجل، ستسمح الميزة الجديدة بتغيير اسم المستخدم في عنوان Gmail مع الاحتفاظ بنفس حساب جوجل، وهو ما لم يكن متاحا سابقا لمعظم مستخدمي Gmail، على عكس المستخدمين الذين يعتمدون على عناوين بريد إلكتروني خارجية.

كيف تعمل الميزة؟

عند تغيير عنوان Gmail، يتحول العنوان القديم تلقائيا إلى اسم مستعار، ما يعني أن الرسائل المرسلة إلى العنوانين القديم والجديد ستصل إلى نفس صندوق الوارد.

كما سيتمكن المستخدم من تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل المختلفة مثل Gmail ويوتيوب وGoogle Drive وMaps باستخدام أي من العنوانين.

وأكدت الشركة أن بيانات المستخدم لن تتأثر، حيث ستظل الصور، والرسائل، والملفات، والمحتوى المرتبط بالحساب محفوظة دون تغيير. كما سيبقى العنوان القديم مملوكا للمستخدم ولن يتمكن أي شخص آخر من استخدامه.

وكانت جوجل تسمح سابقا بتغيير عنوان البريد الإلكتروني فقط للمستخدمين الذين يعتمدون على عناوين خارجية، في حين لم يكن مسموحا لمستخدمي Gmail بتغيير عناوينهم، حيث تنص سياسة الشركة على أنه “في العادة لا يمكن تغيير عنوان الحساب إذا كان ينتهي بـ @gmail.com”.

قيود وحدود

وضعت جوجل بعض القيود على الميزة، من بينها:

- عدم إمكانية تغيير أو حذف العنوان الجديد لمدة 12 شهرا بعد التعديل.

- السماح بتغيير عنوان @gmail.com ثلاث مرات فقط لكل حساب.

- بعض الخدمات القديمة، مثل أحداث التقويم التي أنشئت قبل التغيير، قد تظل تعرض العنوان القديم.

وأشارت جوجل إلى أن الميزة لم تصل بعد إلى جميع المستخدمين، لكنها ستتوفر تدريجيا خلال الفترة المقبلة، ويمكن الوصول إليها لاحقا من خلال صفحة “My Account” في إعدادات الحساب.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن مزيد من التفاصيل حول هذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة.