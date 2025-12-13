قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أربعاء وخميس.. المصريون بالداخل يصوتون في إعادة 55 دائرة بانتخابات النواب
هل انتهى الخلاف؟.. سلوت يمدّح صلاح بعد مساهمته في مواجهة برايتون
لقاء سويدان وسامح حسين في لجنة تحكيم مهرجان تياترو
بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
تكنولوجيا وسيارات

من الرسم إلى الرسوم المتحركة.. جوجل توسع أداة Remix بـ 13دولة جديدة

شيماء عبد المنعم

بعد إطلاق أداة "Remix" في أغسطس 2023 ضمن تحديث من جانب الخادم، بدأت صور جوجل في توسيع ميزة تحويل الصور إلى رسوم كاريكاتورية لتشمل عددا أكبر من المستخدمين عبر مجموعة واسعة من المناطق.

تم تقديم أداة Remix كجزء من مجموعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق صور جوجل، والتي تضمنت أيضا ميزة تحويل الصور إلى فيديو، بالإضافة إلى تبويب جديد يحمل اسم "إنشاء".

صور جوجل تطلق ميزة تحويل الصور إلى رسومات كرتونية في عدة دول

تتيح أداة Remix للمستخدمين تحويل صورهم إلى نسخ كاريكاتورية عبر التطبيق، مما يجعل العملية أسهل من أي وقت مضى مقارنة بالأدوات الأخرى مثل Gemini. 

تشبه النتيجة النهائية الصور التي تم إنشاؤها باستخدام خيار "إعادة تخيل"، ولكن الفرق يكمن في تدفق المستخدم البسيط والمتاح مباشرة من داخل تطبيق صور جوجل، كما أن الأداة متاحة مجانا لجميع المستخدمين لتجربتها.

وفقا لجوجل، بدأ التوسع في أداة Remix ليشمل 13 دولة جديدة، من بينها:

الأرجنتين

بنجلاديش

البرازيل

كولومبيا

مصر

الهند

إندونيسيا

اليابان

المكسيك

باكستان

الفلبين

تركيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أصبح بإمكان المستخدمين في هذه الدول، الوصول إلى مجموعة واسعة من الأنماط الفنية التي تحول صورهم إليها، حيث تم توسيع الأنماط المتاحة من 4 أنماط فقط عند إطلاق الأداة إلى 13 نمطا جديدا، بينما كانت الأداة محدودة سابقا لعدد قليل من المستخدمين، يبدو أن التحديث الأخير قد أتاحها الآن لجميع المستخدمين في هذه المناطق.

من بين الأنماط الجديدة المتاحة: الأنماط ذات الـ 8 بت، وأسلوب الألوان المائية، والملصقات، بالإضافة إلى أنماط مبتكرة مثل دبابيس المينا. 

ورغم أن الأداة لا تسمي كل نمط بشكل منفصل، فإن بعض الأنماط تحاكي أنماطا فنية شهيرة، وتعتبر القائمة الجديدة قفزة كبيرة مقارنة بالخيارات المحدودة التي كانت متاحة في البداية.

لم تكشف صور جوجل بعد عن إطار زمني دقيق للتوسع الكامل للميزة، لكنها تتوقع أن تكون ميزة Remix متاحة للمستخدمين في المناطق المذكورة في القريب العاجل.

صور جوجل Remix تحويل الصور الذكاء الاصطناعي ميزة Remix

