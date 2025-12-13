من الرسم إلى الرسوم المتحركة.. جوجل توسع أداة Remix بـ 13دولة جديدة

بعد إطلاق أداة "Remix" في أغسطس 2023 ضمن تحديث من جانب الخادم، بدأت صور جوجل في توسيع ميزة تحويل الصور إلى رسوم كاريكاتورية لتشمل عددا أكبر من المستخدمين عبر مجموعة واسعة من المناطق.

تم تقديم أداة Remix كجزء من مجموعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق صور جوجل، والتي تضمنت أيضا ميزة تحويل الصور إلى فيديو، بالإضافة إلى تبويب جديد يحمل اسم "إنشاء".

صور جوجل تطلق ميزة تحويل الصور إلى رسومات كرتونية في عدة دول

تتيح أداة Remix للمستخدمين تحويل صورهم إلى نسخ كاريكاتورية عبر التطبيق، مما يجعل العملية أسهل من أي وقت مضى مقارنة بالأدوات الأخرى مثل Gemini.

تشبه النتيجة النهائية الصور التي تم إنشاؤها باستخدام خيار "إعادة تخيل"، ولكن الفرق يكمن في تدفق المستخدم البسيط والمتاح مباشرة من داخل تطبيق صور جوجل، كما أن الأداة متاحة مجانا لجميع المستخدمين لتجربتها.

وفقا لجوجل، بدأ التوسع في أداة Remix ليشمل 13 دولة جديدة، من بينها:

الأرجنتين

بنجلاديش

البرازيل

كولومبيا

مصر

الهند

إندونيسيا

اليابان

المكسيك

باكستان

الفلبين

تركيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أصبح بإمكان المستخدمين في هذه الدول، الوصول إلى مجموعة واسعة من الأنماط الفنية التي تحول صورهم إليها، حيث تم توسيع الأنماط المتاحة من 4 أنماط فقط عند إطلاق الأداة إلى 13 نمطا جديدا، بينما كانت الأداة محدودة سابقا لعدد قليل من المستخدمين، يبدو أن التحديث الأخير قد أتاحها الآن لجميع المستخدمين في هذه المناطق.

من بين الأنماط الجديدة المتاحة: الأنماط ذات الـ 8 بت، وأسلوب الألوان المائية، والملصقات، بالإضافة إلى أنماط مبتكرة مثل دبابيس المينا.

ورغم أن الأداة لا تسمي كل نمط بشكل منفصل، فإن بعض الأنماط تحاكي أنماطا فنية شهيرة، وتعتبر القائمة الجديدة قفزة كبيرة مقارنة بالخيارات المحدودة التي كانت متاحة في البداية.

لم تكشف صور جوجل بعد عن إطار زمني دقيق للتوسع الكامل للميزة، لكنها تتوقع أن تكون ميزة Remix متاحة للمستخدمين في المناطق المذكورة في القريب العاجل.