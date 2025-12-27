انخفاضات مرتقبة للدولار بالربع الأول من 2026 مع استقرار الأسعار المحلية

أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن سعر صرف الدولار شهد استقراراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، نتيجة السياسات المالية التي يعتمدها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج وتنشيط قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توقعات بانخفاض الدولار في بداية 2026

وأشار الخبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاضات جديدة في سعر الدولار مع بداية عام 2026، خاصة خلال الربع الأول. وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخارجية من قطر والإمارات والسعودية ستساهم في توفير العملة الصعبة بالسوق المحلي وتعزيز الاستقرار المالي.

آثار الاستقرار الاقتصادي على السوق المحلي

أكد الدكتور خضر أن الاستقرار الاقتصادي سينعكس إيجابياً على الأسعار المحلية، موضحاً أن الدولة تعمل على:

زيادة الصادرات لتعزيز فائض الميزان التجاري.

توطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد.

تحويل الدعم العيني إلى نقدي لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف أن هذا سيؤدي إلى ثبات أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، مع عدم وجود تغييرات متوقعة في أسعار المواد البترولية والكهرباء خلال العام المقبل.

استقرار الذهب والأسواق المالية

أشار الخبير أيضاً إلى أن أسعار الذهب ستشهد استقراراً في 2026 بعد الارتفاعات التي حدثت خلال 2025، في ظل بيئة اقتصادية أكثر توازناً.