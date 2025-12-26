الحكومة: قبول استثمارات جديدة بـ 3.103 مليار دولار.. تفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تبلغ 147.545 مليار جنيه بما يعادل نحو 3.103 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

بلغت جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين في أدوات الدين المحلية نحو 1460 طلبًا مقبولًا.

وسجل إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 72.045 مليار جنيه تضمنت 774 طلبًأ قدمه المستثمرين والمؤسسات من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة

وتضمن متوسط سعر الفائدة المقبولة للطرح نحو 24.73% و أقل سعر بنسبة 24.499% و أعلى سعر بنسبة 24.75%.

ووصل حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 75.5 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه حيث تضمنت نحو 686 طلبًا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية

وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 25.57% وأقل سعر بنسبة 24.55% و أعلي سعر بنسبة 25.7% .