بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
أخبار البلد

نقابة الضرائب: تجديد الثقة في كجوك يعكس نجاح الإصلاحات المالية

الديب أبوعلي

أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، برئاسة مصطفى عبد القادر، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة ومهمة تتطلب تكاتف الجهود، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص عبر حزم من الحوافز والتيسيرات الضريبية أسهمت بشكل واضح في دفع مسار التنمية الشاملة.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن تجديد الثقة في أحمد كجوك وزيرًا للمالية يعكس حجم الجهود المبذولة في إصلاح السياسات المالية والضريبية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستقرار المالي.

وثمّنت النقابة ما تحقق من تطور في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستعداد لطرح الحزمة الثانية قريبًا، في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مصطفى عبد القادر، إن هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي مباشر في تخفيف الأعباء عن الممولين، وبناء جسور من الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة، فضلًا عن دورها في تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالمصلحة لتنفيذ تلك التيسيرات بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها.

وأشار البيان إلى ما شهدته الوزارة من تقدم في ملفات الإصلاح الهيكلي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب التوسع في تطبيق أنظمة التحول الرقمي، الأمر الذي انعكس على رفع كفاءة الأداء بمختلف قطاعات الوزارة.

ولفت إلى أن تطوير العمل داخل المصالح التابعة للوزارة، وفي مقدمتها مصلحتا الضرائب والجمارك، يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة مالية وضريبية عصرية ومتطورة.

وأكد رئيس النقابة دعمها الكامل لخطط وزارة المالية الرامية إلى تحقيق التحول التنموي، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتلبية تطلعات العاملين المشروعة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأداء المؤسسي وحقوق الموظفين.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستلزم استمرار جهود الإصلاح والتطوير، معربًا عن ثقته في قدرة وزارة المالية، بقيادة الوزير أحمد كجوك، على مواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز مسيرة النجاح.

نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية السياسات المالية والضريبية القطاع الخاص العاملين بالضرائب مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية وزير المالية أحمد كجوك وزارة المالية المصرية التعديل الوزاري الجديد

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

