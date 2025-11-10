الصين.. تعليق تحصيل الرسوم بالموانئ على السفن الأمريكية لمدة عام

أعلنت وزارة النقل الصينية تعليق تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية لمدة عام واحد، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأكدت الوزارة أنه اعتبارا من الساعة 13:01 من يوم 10 نوفمبر 2025، سيتم تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بتحصيل هذه الرسوم لمدة عام كامل، وذلك بالتزامن مع تعليق تنفيذ الإجراءات النهائية للتحقيق الأمريكي رقم (301) المتعلق بقطاعات الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية وبناء السفن الصينية.

ويشمل القرار تعليق تنفيذ ثلاث وثائق تنظيمية رئيسية صادرة عن وزارة النقل، وهي:

إعلان وزارة النقل بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية (إعلان رقم 54 لسنة 2025).

إشعار الأمانة العامة لوزارة النقل بشأن إصدار "إجراءات تنفيذ تحصيل الرسوم الخاصة بالموانئ على السفن الأمريكية" (الوثيقة رقم 2025، 59 الصادرة عن مكتب الوزارة).

إعلان وزارة النقل بشأن بدء التحقيق حول تأثير الإجراءات على أمن وتطور سلاسل التوريد في صناعة الشحن وبناء السفن والصناعات المرتبطة بهما (إعلان رقم 55 لسنة 2025).

وأوضحت وزارة النقل أن تعليق العمل بهذه الإجراءات سيستمر لمدة عام، في خطوة تعد جزءا من الجهود المشتركة بين بكين وواشنطن لتعزيز التفاهم الاقتصادي وتقليل التوترات التجارية بين الجانبين.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية التي عقدت في كوالالمبور عام 2025، وبعد موافقة مجلس الدولة الصيني على ذلك.