أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

يلجأ كثير من الناس إلى استبدال الأطعمة التقليدية بما يُعرف بالأطعمة الصحية، ظنًا أنها الخيار الآمن للحفاظ على القلب والوزن، لكن تحذيرات طبية حديثة كشفت أن بعض هذه الأطعمة، رغم سمعتها الجيدة، قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الكوليسترول إذا تم تناولها بشكل خاطئ أو مفرط.

ما هو الأكل الصحي المثير للجدل؟

أطباء يحذرون: هذا الأكل “الصحي” قد يرفع الكوليسترول فجأة

يحذر أطباء التغذية من الإفراط في تناول الزيوت النباتية المصنعة والمكسرات المحمصة والجبن كاملة الدسم، خاصة الأنواع التجارية الجاهزة، والتي يتم تسويقها على أنها صحية، لكنها قد تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة أو الزيوت المعالجة.

لماذا يرفع الكوليسترول؟

المشكلة لا تكمن في الطعام نفسه، بل في طريقة تصنيعه وكمياته. فبعض المنتجات الصحية:

تُعالج حراريًا بدرجات مرتفعة

تحتوي على دهون متحولة مخفية

تُضاف إليها أملاح وسكريات خفية

هذه العوامل تؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار في الدم دون أن يشعر الشخص.

أعراض ارتفاع الكوليسترول المفاجئ

غالبًا لا تظهر أعراض مباشرة، لكن قد يعاني البعض من:

صداع متكرر

ثقل في الصدر

خمول وإرهاق

ضيق تنفس عند المجهود

اضطراب في ضغط الدم

ويتم اكتشاف المشكلة غالبًا بالصدفة أثناء التحاليل.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

بحسب الأطباء، فإن خطر ارتفاع الكوليسترول يزداد لدى:

من لديهم تاريخ عائلي لأمراض القلب

مرضى الضغط والسكر

النساء بعد سن الأربعين

من يتبعون حميات غذائية قاسية دون إشراف

أخطاء شائعة في تناول الأكل الصحي

من أبرز الأخطاء:

الإفراط في المكسرات يوميًا

الاعتماد على الزيوت النباتية المكررة

تناول الجبن الصحية بكميات كبيرة

إهمال التنويع الغذائي

نصائح طبية للتعامل مع الأكل الصحي بأمان

لحماية القلب ومستوى الكوليسترول، ينصح خبراء التغذية بـ:

1-الاعتدال في الكميات

2-اختيار الزيوت البكر غير المكررة

3-التنويع بين مصادر الدهون

4-الاعتماد على الطعام المنزلي

5-إجراء تحاليل دورية

متى يجب القلق؟

إذا لاحظتِ ارتفاعًا مفاجئًا في الكوليسترول رغم اتباع نظام صحي، يجب مراجعة طبيب تغذية أو قلب لتقييم النظام الغذائي بالكامل.