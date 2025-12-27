هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟.. بـ3 شروط واحذر التساهل

لاشك أن السؤال عن هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها والنظر إليها؟ يفتح إحدى المسائل الشائلة، التي يغفل عن حكمها الكثيرون ويتساهلون فيها، رغم أنها قد تكون من أبواب الفتن، لذا ينبغي الوقوف على حقيقة سؤال: هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها والنظر إليها ؟، سدًا لشر هذا المدخل الشيطاني، الذي من شأنه إفساد الحياة وتحويلها لجحيم دنيوي قبل الآخرة.

هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الجلوس مع زوجة الأخ على انفراد أو النظر إليها بتأمل، لأنها ليست من المحارم شرعًا، منوهًا بأنه يجوز للأخ أن يقيم مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية، ولكن بشروط مهمة جداً.

وأوضح " وسام" في إجابته عن سؤال: هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها والنظر إليها ؟، أن هذه الشروط هي هو عدم توافر الخلوة بين الأخ وزوجة أخيه، وإذا تحققت الخلوة فلا يجوز ذلك.

وتابع: وكذلك لا يجوز للأخو الزوج تأمل زوجة أخيه أو إطالة النظر إليها، كما لا يجوز للأخ أن يرى من زوجة أخيه غير الوجه والكفين، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتحقق أي شرط من الشروط الثلاثة بأي حال من الأحوال بين الأخ وزوجة أخيه فلا يجوز إقامته معه في بيت الزوجية.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة في التعامل بين الرجال والنساء، حفاظًا على القيم والأخلاق، وسدًا لأي أبواب للفتنة، مشددًا على أن التساهل في هذه الأمور مخالف للتعاليم الدينية الصحيحة

هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام إخوة الزوج

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال : هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام إخوة الزوج ، حيث تقول سيدة إن زوجة ابنها مقيمة في نفس الشقة معها، ليست على درجة عالية من الجمال، والسائلة لديها ولدان أحدهما أصغر من زوجة أخيه بـ 7 سنوات والآخر بـ 12 عاما، فهل يحق لها ترك الحجاب والجلوس بملابس نصف كم أمامهم؟، بأنه لا يجوز لها ترك الحجاب في حضرة هذين الذكرين طالما بلغا سن التكليف.

وأكد أن الحجاب ليس مرتبطا بالجمال الفائق وإنما مسألة تعبدية، فرضها الله على النساء، وفرض الالتزام به في حضرة الرجال الأجانب، والرسول –صلى الله عليه وسلم- تحدث عن أقارب الزوج فقال عنهم "الحمو الموت".

حدود العلاقة بين الزوجة وأخوة زوجها

وبين " وسام" حدود العلاقة بين الزوجة وأخوة زوجها، أن أخو الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، فتكون العلاقة معه في حدود الاحترام والعادات والتقاليد الموافقة للشرع في داخل هذه الأسرة.

وأشار إلى أن أخو الزوج يعد أجنبيًا عن زوجة أخيه، وبالتالي لا تنكشف عليه بدون حجاب، ولا يجوز بينهما الخلوة إلى غير ذلك من الأمور المتعارف عليها شرعًا.

ووردت ضوابط خاصة للعلاقة بين المرأة وأخ زوجها، حيث يجب أن تتسم العلاقة بعدة أشياء مثل: