قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
هشام ماجد: لا أؤمن بفكرة البطل الواحد والعمل الفني منظومة متكاملة
ماذا تقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. كلمتان للرزق
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-12-2025
5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق
منتجو الدواجن: بيع كيلو الفراخ بأقل من التكلفة يضغط على المربين
المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا
تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات
جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى تراجعت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بعد توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة .

وصعدت أسعار الدواجن البيضاء الآن بالمزرعة حوالى 5 جنيهًا،  كما ارتفعت أسعار الدواجن الساسو "الحمراء " حوالى 5 جنيهًا بالمزرعة لتسجل نحو 70 جنيهًا بدلا من 65 جنيهًا .
 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها ، أى ارتفعت 3  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 75 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.
 

كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 70 جنيه بعدما كان سعرها 65 جنيهات  وتصل للمستهلك 80 72 جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 99 جنيهًا بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  114 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  160لـ 175 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 60 ل 70  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

أسعار الدواجن فى رمضان 

من جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح أسعارها في المزرعة بين 45 و59 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس حالة من الاستقرار في قطاع الإنتاج الداجني..

وأوضح ثروت الزيني خلال تصريحات له ، أن عام 2025 شهد طفرة ملحوظة في معدلات الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج الدواجن وبيض المائدة بنسبة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض وتراجع الأسعار.
 

وأكد ثروت الزيني أن هذه العوامل المحفزة شجعت المربين والمنتجين على الاستمرار في العملية الإنتاجية، وضمان انتظام الدورات الإنتاجية الست على مدار العام، مما يبشر باستقرار الأسعار وتوافر السلع للمستهلكين، نافيًا وجود أي مشكلات تواجه المنتجين في ظل هذه الظروف الإيجابية.

