بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

كشف هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع قرب بداية العام الجديد 2026.

وقال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن أسعار الذهب ليس لها سقفًا محددًا، وتواصل تحقيق أرقام قياسية، معربًا عن توقعاته بأن السوق أمامه المزيد من الصعود قبل الاستقرار.

وأضاف هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الفيدرالي الأمريكي المستمر بخفض الفائدة يزيد من ارتفاع أسعار الذهب، إذ يعزز جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين.

من يمتلك الذهب عليه أن يحتفظ به

ونصح هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، بالاحتفاظ بالذهب، قائلاً: «من يمتلك الذهب عليه أن يحتفظ به ويبيعه عند الحاجة إلى السيولة فقط».