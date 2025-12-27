أخبار بني سويف| افتتاح 3 مساجد.. وقافلة طبية لأهالي تزمنت الشرقية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بتكلفة تجاوزت 4.2 ملايين جنيها.. افتتاح 3 مساجد في بني سويف بعد إحلالها وتجديدها

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية،في افتتاح 3 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها"بمركزي :الواسطى وبني سويف ،بتكلفة إجمالية تعدت 4 مليون ومائتي ألف جنيهاً، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد "عبد الله بن مسعود" بقرية الكوم الأحمر على مساحة 180م، وبتكلفة 544.6ألف جنيهًا "خطة الوزارة" بعد أعمال الصيانة والتطوير ، بجانب افتتاح مسجد الإيمان بقرية بني عفان بعد صيانته وتطويره على مساحة 400 متراً بتكلفة تجاوزت 726.5 ألف جنيها" خطة الوزارة"

قافلة طبية مجانية تُقدم أكثر من 3100 خدمة لأهالي قرية تزمنت الشرقية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.