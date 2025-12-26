بتكلفة تجاوزت 4.2 ملايين جنيها.. افتتاح 3 مساجد في بني سويف بعد إحلالها وتجديدها

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية،في افتتاح 3 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها"بمركزي :الواسطى وبني سويف ،بتكلفة إجمالية تعدت 4 مليون ومائتي ألف جنيهاً، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد "عبد الله بن مسعود" بقرية الكوم الأحمر على مساحة 180م، وبتكلفة 544.6ألف جنيهًا "خطة الوزارة" بعد أعمال الصيانة والتطوير ، بجانب افتتاح مسجد الإيمان بقرية بني عفان بعد صيانته وتطويره على مساحة 400 متراً بتكلفة تجاوزت 726.5 ألف جنيها" خطة الوزارة"

وقد شهد افتتاح المسجدين بمركز بني سويف: يوسف شعبان ، أحمد شكري " الفائزان في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بجانب كل من :الشيخ عادل حيدر ،الشيخ صبحى رمضان مدير إدارة الأوقاف ،الشيخ طه عبد المنجد محمد ، الشيخ عيد عبد الفتاح مفتش المنطقة

فيما افتتح علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى مسجد الحمايدة بقرية مناشي أبو صير_ بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 335م، وبتكلفة 3 ملايين جنيها "جهود ذاتية"، وذلك بحضور الأستاذ أحمد إبراهيم الجنيدي "الفائز في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب " ، الشيخ عماد مدير أوقاف الوسطى ، شريف ياسين نائب رئيس مركز الواسطى عماد سنجر رئيس قرية أبو صير الملق والشيخ رجب مفتش المساجد بأوقاف الواسطى