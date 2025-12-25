إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات.. جامعة بني سويف من أفضل 100 جامعة في التصنيف العربي لعام 2025

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحات الجامعة المتنامي، حيث أدرجت الجامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عربية في التصنيف العربي للجامعات (AUR 2025)، كما احتلت المركز الـ26 على مستوى الجامعات المصرية، والمركز الـ86 عربيًا من بين 285 جامعة مشاركة، في مؤشر يعكس التحسن المستمر في أدائها الأكاديمي والإداري.

وأكد رئيس الجامعة ، ان هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيره التي تبذلها الجامعة على كافة المستويات، ويؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون من الجامعات الرائدة عربيًا وإقليميًا، لافتا إلى ان هذا التصنيف يعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل جودة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار والريادة، وخدمة المجتمع، مما يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير التميز في مختلف أنشطتها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة ، ان الارتقاء في التصنيف العربي للجامعات التطبيقية هو ثمرة عمل جماعي وتخطيط استراتيجي دقيق، وهو ما انعكس إيجابيًا على ترتيبنا هذا العام ، موضحة ان هذا التقدم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة كصرح علمي متميز في شمال صعيد مصر، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي.