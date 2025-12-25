أخبار بني سويف|تكليفات وتوجيهات وقرارات للمحافظ في اللقاء المفتوح مع المواطنين.. وتكريم المتفوقين علميا ورياضيا

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

تكليفات وتوجيهات وقرارات في اللقاء المفتوح لحافظ بني سويف مع المواطنين

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،إعانة عاجلة "لسيدة مقيمة بمدينة بني سويف"تعول أسرة مكونة من 3 أطفال في مراحل التعليم المختلفة ، مراعاة لظروفها الأسرية والمادية والصحية الحرجة ، خاصة وأنها تتلقى علاجاً بسبب إصابتها بمرض مزمن " روماتويد مفصلي"،وتمر بظروف أسرية حرجة بعد فصل زوجها من عمله إثر تعثره في سداد قروض مستحقة لأحد البنوك وما تم ترتب عليه من حبس لعدم القدرة على السداد ،حيث وجه المحافظ التضامن باتخاذ ما يلزم من خطوات لصرف معاش تضامني بعد استيفاء كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة ، بجانب التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير بضاعة للكشك الذي تمتلكه الأسرة ويعتبر مصدر الدخل الوحيد في الوقت الحالي لها

تعليم بني سويف تكرم المتفوقين علميا ورياضيا

أجرت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، زيارة إلى مدرسة النور للمكفوفين، بحضور تميم الحسيني، مدير عام التربية الخاصة، هالة حسن بكر مدير المدرسة

وخلال الزيارة، حرصت وكيل الوزارة على الاطمئنان على مستوى الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلاب، كما قامت بتكريم فريق المدرسة الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة ألعاب القوى (دفع الجلة)، والتي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين والفائزين في مسابقة القرآن الكريم.

توفير 38 تعاقدا لذوي الإعاقة: محافظ بني سويف يناقش تقرير متابعة نتائج الملتقى التوظيفي



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية الاستمرار في دعم المبادرات والفعاليات التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل باعتبارهم طاقة منتجة وعنصرًا فاعلًا في المجتمع.

