تعليم بني سويف تكرم المتفوقين علميا ورياضيا

أجرت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، زيارة إلى مدرسة النور للمكفوفين، بحضور تميم الحسيني، مدير عام التربية الخاصة، هالة حسن بكر مدير المدرسة



وخلال الزيارة، حرصت وكيل الوزارة على الاطمئنان على مستوى الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلاب، كما قامت بتكريم فريق المدرسة الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة ألعاب القوى (دفع الجلة)، والتي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين والفائزين في مسابقة القرآن الكريم.



ووجّهت وكيل الوزارة التهنئة للطلاب على هذا الإنجاز المشرف، مشيدةً بما حققوه من تميز يعكس الجهد المبذول من الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.



وتضمّن برنامج الحفل عددًا من الفقرات الفنية والرياضية والثقافية المتنوعة، شملت: فقرة أسماء الله الحسنى، عزفًا فرديًا، عرضًا لنموذج لإحدى بطلات مدرسة النور للمكفوفين، عرضًا رياضيًا صعيديًا، أغنية "يا نعيش"، شعرًا، أغنية "أصحاب"، وفقرة كاراتيه.



وأشادت وكيل الوزارة بأداء الطلاب والدقة والاحترافية في تقديم الفقرات، مؤكدةً أهمية دعم مواهب الطلاب ذوي الهمم، وموجهةً الشكر والتقدير لجميع القائمين على تدريب الطلاب ومساندتهم للوصول إلى هذا المستوى المشرف.