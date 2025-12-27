مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لصدى البلد:

-نحذر من الأسعار الوهمية فالرخص الشديد بوابة الغش في اللحوم والدواجن

-الذبح خارج المجازر خطر صحي.. والهيئة تشدد حملاتها في الريف والأسواق

-حملات تحصين مكثفة للحد من انتشار الأوبئة الحيوانية



في ظل تصاعد حملات ضبط اللحوم الفاسدة، وانتشار ما يُعرف بـ«الأسعار الوهمية» التي تغري المواطنين دون اعتبار لصحتهم، تتزايد تساؤلات الشارع حول كيفية التفرقة بين اللحم الآمن والمغشوش، ودور الجهات الرقابية في حماية المستهلك.

وفى هذا الصدد، أجرى "صدى البلد" حوارا هاما مع الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية حول ما تم ضبطه مؤخرا من لحوم ودواجن فاسدة بالأسواق، وتطرق الحوار إلى تقديم نصائح هامة للمواطنين عند الشراء.

بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة.. كيف نضمن سلامة ما نشتريه؟

اللحوم الآمنة للمواطنين هي تلك الخارجة من المجازر الحكومية أو المعتمدة رسميًا، حيث أن جميع الحيوانات والدواجن التي يتم ذبحها داخل هذه المجازر تخضع لفحص بيطري دقيق قبل الذبح وبعده، وتخرج اللحوم تحت الإشراف الكامل للطبيب البيطري المسؤول، ما يجعلها الأكثر أمانًا للاستهلاك الآدمي لذا أنصح بضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوق بها، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه، فرخص الأسعار الشديد غالبًا ما يكون مؤشرًا على غش تجاري أو لحوم غير صالحة، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى، إلا أن العروض الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف جذب المواطنين دون اعتبار لصحتهم.



ماهو دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى انتشار اللحوم الفاسدة؟

الجهات الرقابية بالهيئة تقوم بحملات تفتيش يومية على المجازر والأسواق، إلا أن نجاح منظومة الرقابة يعتمد أيضًا على وعي المواطن، وأدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي لحوم مشكوك في سلامتها من خلال الخط الساخن للهيئة أو التوجه إلى أقرب مديرية أو وحدة بيطرية، مؤكدة أن فرق التفتيش تتحرك فور تلقي البلاغات.

كيف يمكن تمييز علامات اللحوم غير الصالحة؟

المواطن يستطيع ملاحظة بعض العلامات الظاهرية التي قد تدل على عدم صلاحية اللحوم، من بينها اللون الداكن الشديد، أو تغير لون الدهون إلى الأصفر، أو وجود ملمس زيتي أو جيلاتيني غير طبيعي، فكل هذه المؤشرات قد تعكس إصابة الحيوان بمرض أو تعرضه للحمى قبل الذبح.

أما في الدواجن تكون الأوزان غير الطبيعية، والتي تُعرض بأوزان منخفضة قد تكون ناتجة عن إصابات مرضية داخل المزارع، ما يدفع بعض التجار لطرحها للبيع مبكرًا لذا أنصح بعدم شراء الدواجن التي تقل عن الوزن الطبيعي، حيث أن أقل وزن مناسب للدواجن المذبوحة والمنظفة يجب ألا يقل عن كيلو إلى كيلو ونصف الكيلو لضمان قيمتها الغذائية.

كيف تواجه الهيئة ظاهرة الذبح خارج المجازر؟

بالطبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل على مواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر من خلال المرور اليومي على المجازر لمتابعة أعمال الذبح والكشف البيطري، إلى جانب حملات التفتيش على الأسواق والشارع، خاصة في المناطق الريفية، محذرة من شراء اللحوم المذبوحة خارج الإطار الرسمي لما تمثله من خطر مباشر على الصحة العامة.

سمعنا مؤخرا عن انتشار الأمراض والأوبئة بين الماشية.. فهل يمكن أن تؤثر على جودة اللحوم بالأسواق؟

جميع المجازر في مصر تخضع لإشراف بيطري كامل، وبالتالي فإن اللحوم التي تخرج من المجازر آمنة حتى في فترات انتشار بعض الأمراض الحيوانية، نظرًا لالتزام المجازر بإجراءات الفحص البيطري الصارمة وعدم السماح بخروج أي لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وفي حال كان الحيوان مصابًا بكسر أو حالة مرضية لا يُجدي معها العلاج، يتم التعامل معه وفق تقرير بيطري صادر من الوحدة البيطرية المختصة وقبل الذبح، يخضع الحيوان لفحص ظاهري شامل للتأكد من عدم إصابته بالحمى أو ظهور أي أعراض مرضية، مع التأكد من توافر علامات الحيوية عليه.

كما أن الهيئة تطلق حملات التحصين لمنع انتشار الأمراض وبالتالي فنحن نحجم المرض قبل الانتشار، مع تشديد الرقابة على اللحوم بعد ذبحها.

هل يمكن للمواطنين الذبح داخل المجازر.. وما هي الرسوم المقررة؟

المجازر الحكومية تفرض رسومًا رمزية مقابل الخدمة، وهي رسوم تحددها المحافظات وليست من اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية. باستثناء عيد الأضحى، حيث يتم فتح جميع المجازر بالمجان لخدمة المواطنين، في إطار التعاون بين الهيئة والمحافظات، لتشجيع الذبح داخل المجازر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وضمان سلامة الأضاحي واللحوم المقدمة للمواطنين.

ماهى أهم النصائح للمواطنين عند شراء اللحوم والدواجن؟

عند شراء اللحوم لابد من التأكد من وجود الختم الرسمي الواضح على الذبيحة، موضحة أن الختم المربع يدل على حيوان كبير، بينما الختم الدائري يخص الحيوانات الصغيرة، ويحمل اسم المجزر ونوع الحيوان وتاريخ الذبح.

وفي حال طمس الختم قد يرجع إلى تجميد اللحم وفكّه، لكن يجب أن يكون جزءا من بيانات الختم مقروءًا على الأقل.

كما أناشد المواطنين بفحص اللحم ظاهريًا من حيث اللون والملمس ونسبة الدهون، إلى جانب شم الرائحة والتأكد من خلوها من الدم الزائد أو اللون الداكن غير الطبيعي، وهي علامات قد تشير إلى سوء التداول أو وجود مشكلة بالحيوان قبل الذبح.

وفيما يخص الدواجن المذبوحة داخل المجازر الرسمية تكون معبأة داخل أكياس تخضع لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أما عند الشراء من المحال، فأنصح الجميع بعدم شراء الدواجن منخفضة الوزن، نظرًا لقيمتها الغذائية الأقل، حيث أن الوزن المناسب يبدأ من كيلو إلى كيلو ونصف الكيلو للدجاجة الحية.

كما يجب التأكد من حيوية الدواجن الحية قبل الشراء، من خلال ملاحظة حركة الطائر، وحالة العينين والعرف، وخلوه من الكسور أو البثور. وفي حالة شراء الدواجن المذبوحة والمنظفة، يجب التأكد من سلامة الجلد وعدم وجود كدمات، مع لون لحم طبيعي.

نحن على أعتاب شهر رمضان المبارك.. ماهى أبرز استعدادات المحازر للمواسم والأعياد؟

يتم تكثيف الاستعدادات داخل المجازر مع اقتراب شهر رمضان والمواسم والأعياد، حيث يتم زيادة أعداد الحملات الرقابية وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين، لضمان استمرار العمل بكفاءة وتوفير لحوم سليمة تلبي احتياجات المواطنين خلال فترات زيادة الطلب.

كيف تتعامل الهيئة مع الشائعات التي تصدر كل فترة عن سلامة اللحوم والدواجن؟

الهيئة تتعامل بجدية مع الشائعات المتداولة بشأن سلامة اللحوم، حيث يتم النزول الميداني للتحقق من الوقائع فورًا، وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم إعلان النتائج بشفافية عبر البيانات الرسمية وصفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالى أدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو "تريندات" الأسعار غير الواقعية.

هل تختص الهيئة بالرقابة الشاملة على اللحوم المستوردة أم الطازجة فقط؟

أعمال التفتيش لا تقتصر على اللحوم البلدية فقط، بل تشمل جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني، سواء كانت لحومًا مستوردة أو دواجن أو أسماك، مع تكثيف الرقابة خلال المواسم لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.



على صعيد تطوير المجازر.. كم يبلغ عددها في مصر؟ وإلى أى مرحلة وصل التطوير؟

بالطبع يوجد حصر شامل للمجازر على مستوى الجمهورية، يضم 496 مجزرًا حكوميًا للحيوانات، و343 مجزرًا للدواجن، جميعها مرخصة بقرارات وزارية، وتبدأ خطة تطوير شاملة منذ عام 2020 لتحويل المجازر من النظام اليدوي إلى نصف آلي وآلي، بما يواكب التطور ويسرّع من تقديم الخدمة.

فالمرحلة الأولى من الخطة شملت تطوير نحو 41 مجزرًا، بينما تخضع مجازر أخرى حاليًا للتطوير أو رفع الكفاءة، بالتعاون مع المحافظات والمحليات، من خلال تحسين الأرضيات، والجدران، وشبكات الصرف.

أما عن تنفيذ هذا التطوير فبالفعل تم افتتاح مجازر جديدة في عدد من المحافظات، إلى جانب إنشاء مجازر أخرى قيد التنفيذ، مع التأكيد على أن الهيئة هي الجهة المختصة بمعاينة مواقع المجازر الجديدة ووضع الاشتراطات اللازمة، سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.