الصين تطلق 4 صناديق بتمويل حكومي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة



أطلقت الصين رسمياً صندوقاً وطنياً لرأس المال الجريء وثلاثة صناديق إقليمية ضخمة، تبلغ قيمتها مجتمعة مليارات الدولارات، ضمن مساعي بكين لدعم الشركات المحلية الرائدة في التكنولوجيا وتحسين كفاءة الاستثمار.

بدأ "الصندوق الوطني لتوجيه الاستثمار في الشركات الناشئة" (National Startup Investment Guidance Fund)، إلى جانب الصناديق الثلاثة الأخرى التي تغطي منطقة بكين- تيانجين- خبي، ودلتا نهر يانغتسي، ومنطقة الخليج الكبرى، العمل أمس الجمعة، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.

تقدم وزارة المالية دعماً بقيمة 100 مليار يوان (14.3 مليار دولار) للصندوق الوطني، يُموّل عبر إصدار سندات سيادية خاصة فائقة طول الأجل، بحسب تصريحات قوه فانغ مينغ، المسؤول بوزارة المالية، في مؤتمر صحفي الجمعة.

وكشف هيو فوبينغ، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، في المؤتمر نفسه أن الصناديق الإقليمية الثلاثة تأسست عبر حصص ملكية الصندوق الوطني في شراكات محدودة، ويُتوقع أن ينمو حجم كل منها لاحقاً إلى أكثر من 50 مليار يوان.