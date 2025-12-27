انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب

شهد محيط اللجان والمقار الانتخابية في الدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منذ فجر اليوم السبت انتظام الخدمات الأمنية استعدادا لبدء التصويت في جولة الإعادة اليوم وغدا.



وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكذلك الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليها.. لافتا إلى قيام مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بدء التصويت في الدوائر الـ 19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.. بينما تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.



وتشمل الدوائر الانتخابية الـ 19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج - مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج - مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج - مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج - مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج - مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج - مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج - مركز دار السلام.

كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم - مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم - مركز إبشواي.