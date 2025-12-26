قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
اقتصاد

جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه

محمد يحيي

تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركي بأسوان (التزام تجاري) برئاسة أحمد محمد محمد عمران مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بأسوان، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أسوان برئاسة حمدي صابر، ومباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم.

بدأت الواقعة بورود إخبارية تفيد بقيام أحد الأشخاص بأسوان ببيع مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وجرى تشكيل لجنة من الدكتور أحمد محمد السيد أحمد مكي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي بأسوان، وعبد الكريم محمد محمود باحث قانوني ومحمد محمود عبد العزيز مدير التعريفة، وأحمد علي عبد الرحمن رئيس قسم، ومحمد جمال باحث قانوني، وعبد الرحيم بسطاوي رئيس قسم، بالتنسيق مع رجال مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، حيث تم ضبط 17 زجاجة مشروبات كحولية أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بحوزة أحد الأشخاص الذي يعمل في نشاط بيع المشروبات الكحولية، بناء على إذن النيابة الصادر في هذا الشأن.

وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بـ 3 ملايين و726 ألفا و283 جنيه.

وقرر عبد الله مصطفى مدير عام مكافحة التهرب الجمركي للمنطقة الوسطى والجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.

كما تم إيداع المضبوطات في مخازن المهمل والبيوع بميناء أسوان النهري، وتم العرض على النيابة العامة بناء على طلبها بالإذن الصادر؛ لاتخاذ شؤونها في ذلك.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بمنع حالات التهرب الجمركي، والتصدي لها بجميع صورها.

جمارك أسوان مكافحة التهريب الجمركي اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك مشروبات كحولية مكافحة التهرب الجمركى

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

