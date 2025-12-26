رئيس الجمارك: حريصون على التواصل مع المستخلصين واطلاعهم على التحديثات

أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، حرص المصلحة على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين، وإطلاعهم على التحديثات والتعديلات في الإجراءات المستجدة أولا بأول، بما يضمن السلاسة في تطبيقها.



وقال أموي - في تصريح اليوم - إن منصة "نافذة" الإلكترونية أصبحت تغطي مختلف مسارات حركة التجارة، مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية "ACI" اعتبارا من يناير المقبل، لافتا إلى أن "ACI" يسهم في ميكنة وسرعة إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع للموانئ، ويضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.



وأشار إلى العمل حاليا على تطبيق التبنيد والتقييم الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة والحد من التحليل اليدوي؛ حيث نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وأضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع خلال عام 2025 إلى نحو 5 أيام، وأننا نستهدف يومين فقط خلال خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للسلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية.



وأوضح أن الأولوية في سرعة الإفراج الجمركي تمنح للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد "القائمة البيضاء" للشركات الملتزمة، ويتيح لها إجراءات ميسرة دون الحاجة للتدقيق الكامل في جميع الشحنات.