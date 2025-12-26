جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع بالمخالفة لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء علي مذكرة مشتركة من أحمد بركات مأمور حركه الصادر وعماد رشدي الأمن الجمركي مفادها اعتزام أ . م . ع سائق السيارة 5-243692/8-4025 ليبيا تهريب أدوية بشرية حال سفره بسيارته .

قام إسلام محمدي مدير مجمع الصادر بتشكيل لجنة من أحمد بركات مأمور الحركة والسيد خلف رئيس قسم تعريفة وعماد رشدي الأمن الجمركي و محمد بدر مدير إدارة مكافحة التهريب بتفتيش السيارة فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية بالكابينة الخاصة بالسائق أخفاها بمخبأ سري أسفل كرسي السائق .

وبلغت قيمة المضبوطات ٥٢١ ألف و٧٢٤ جنيه.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و٤٣ ألف و٤٤٨ جنيه .

قرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي حرره طارق حلمي الشئون القانونية وتم إحالة السائق لعرضه علي النيابة العامة لعجزه عن التصالح.