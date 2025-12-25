قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها

محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي بالتنسيق مع إدارة الصادر بجمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من البذور الزراعية الممنوع تصديرها دون الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة الزراعة بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية اليوم إنه بناء علي مذكرة اشتباه مقدمة من عبده عبد العزيز  مأمور حركه الصادر ومحمد محسن رئيس قسم الأمن الجمركي مفادها اعتزام شركة ر .ز التلاعب في مشمول البيان الجمركي المذكور تصدير أصناف مخالفة وغير مدرجة في البيان الجمركي رقم ٢٢٧٠٧ لسنة ٢٠٢٥ صادر نهائى جمرك السلوم ومشمولها عبارة عن بقوليات .

قام إسلام محمدي مدير مجمع الصادر بتشكيل لجنة من عبده محمد عبد العزيز مأمور الحركة وعادل عبد العزيز رئيس قسم التعريفة ومحمد محسن رئيس قسم الأمن و د . محمد بدر مدير إدارة مكافحة التهريب لكشف المشمول فتبين وجود كمية من بذور البرسيم تم وضعها داخل أجولة من لدائن مرقوم عليها بلكم وذلك بغرض التهرب من جهات العرض

قرر أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي قرر الإحالة للشئون القانونية وحرره طارق حلمي الشئون القانونية .

وبلغت قيمة للمضبوطات ٧٠٠ ألف جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و٤٠٠ ألف جنيه ، وتم طلب التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحقّ .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات التعليمات أحمد أموي وكيل رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة الجمركية علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

مصلحة الجمارك جمارك السلوم لجنة جمركية تهريب بذور زراعية اخبار مصر مال واعمال قانون الاستيراد والتصدير قانون الجمارك الجديد

