السعودية تصادر رتب وشعارات عسكرية غير مرخصة

أفادت جريدة الرياض السعودية بأن اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في العاصمة السعودية الرياض، صادرت رتبا وشعارات عسكرية غير مرخصة، كما أغلقت محلين مخالفين لأنظمة البيع والخياطة العسكرية.



ويعتبر بيع أو خياطة الرتب والشعارات العسكرية دون ترخيص رسمي يُعد مخالفة جسيمة، وتنال من هيبة المؤسسة العسكرية.

وجاءت هذه الإجراءات خلال جولة تفتيشية رقابية نفذتها اللجنة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لضبط الممارسات غير النظامية، وفقا لتوجيهات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وتشمل الجهات المشاركة في الجولة: وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.