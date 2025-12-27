أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات تاريخية في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، داخل محال وأسواق الصاغة، حيث تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميًا



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6902.75 جنيه للبيع، 6880 جنيه للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 6040 جنيهًا للبيع، 6020 جنيهًا للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5117.25 جنيه للبيع، 5160 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب 48160 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4530.61 دولار للبيع و 4530.18 دولار للشراء

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.