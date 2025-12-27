قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
آية التيجي

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن فصل الشتاء، رغم ارتباطه بزيادة الوزن عند كثير من الأشخاص، يمكن أن يكون فرصة مثالية لحرق الدهون وخسارة الوزن إذا تم اتباع خطوات علمية وصحيحة.

أسباب زيادة الوزن في الشتاء

وتابع الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن زيادة الوزن في فصل الشتاء تحدث بسبب:

ـ قلة الحركة نتيجة البرد والمكوث في المنزل لفترات طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الحرق.

ـ الاعتماد على الأكلات الدسمة والحلويات بدافع الإحساس بالبرد، وهو من أكبر الأخطاء الغذائية في الشتاء.

زيادة الوزن في الشتاء

خطوات فعالة لخسارة الوزن في الشتاء

ووضع القيعي بعض الخطوات لخسارة الوزن بفاعلية في فصل الشتاء، ومن أهمها :
ـ الحركة والنشاط البدني:
ممارسة تمارين بسيطة أو المشي اليومي حتى داخل المنزل، لتحفيز الحرق، وتحسين المزاج وتدفئة الجسم.

ـ التغذية السليمة:
التركيز على البروتينات والخضروات والشوربات الصحية، لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول وتقلل الرغبة في تناول الوجبات بين الأوقات.

زيادة الوزن في الشتاء

ـ شرب المياه بانتظام:
غالبًا ما يتم إهمال الماء في الشتاء بسبب انخفاض الإحساس بالعطش، ما يؤثر سلبًا على عملية الحرق. يُنصح بتناول الماء الدافئ أو بعض المشروبات العشبية بدون سكر.

ـ النوم الجيد:
النوم المنتظم ضروري، حيث أن قلة النوم تؤدي لخلل هرمونات الجوع والشبع، مما يزيد الرغبة في الأطعمة عالية السعرات.

زيادة الوزن في الشتاء

وأكد الدكتور معتز القيعي، أن خسارة الوزن في الشتاء لا تتطلب حرمانًا، وإنما وعي غذائي، تنظيم الوجبات، حركة منتظمة، ونمط حياة صحي، والالتزام بهذه الخطوات يجعل الشتاء فرصة حقيقية لتحسين الصحة والوصول للوزن المثالي.

الدكتور معتز القيعي 
خسارة الوزن في الشتاء نصائح للتخسيس الدكتور معتز القيعي التغذية العلاجية اللياقة البدنية حرق الدهون صحة الجسم رجيم الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

ترشيحاتنا

إل جي تكشف عن روبوت منزلي جديد باسم CLOiD

إل جي تكشف عن سر الروبوت الذي قد ينجز كل مهامك المنزلية

Gemini يزاحم الصدارة.. تراجع حصة ChatGPT السوقية بنهاية 2025

Gemini يزاحم الصدارة.. تراجع حصة ChatGPT السوقية بنهاية 2025

سيارات

أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في مصر

بالصور

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد