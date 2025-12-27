لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن فصل الشتاء، رغم ارتباطه بزيادة الوزن عند كثير من الأشخاص، يمكن أن يكون فرصة مثالية لحرق الدهون وخسارة الوزن إذا تم اتباع خطوات علمية وصحيحة.

أسباب زيادة الوزن في الشتاء

وتابع الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن زيادة الوزن في فصل الشتاء تحدث بسبب:

ـ قلة الحركة نتيجة البرد والمكوث في المنزل لفترات طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الحرق.

ـ الاعتماد على الأكلات الدسمة والحلويات بدافع الإحساس بالبرد، وهو من أكبر الأخطاء الغذائية في الشتاء.

زيادة الوزن في الشتاء

خطوات فعالة لخسارة الوزن في الشتاء

ووضع القيعي بعض الخطوات لخسارة الوزن بفاعلية في فصل الشتاء، ومن أهمها :

ـ الحركة والنشاط البدني:

ممارسة تمارين بسيطة أو المشي اليومي حتى داخل المنزل، لتحفيز الحرق، وتحسين المزاج وتدفئة الجسم.

ـ التغذية السليمة:

التركيز على البروتينات والخضروات والشوربات الصحية، لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول وتقلل الرغبة في تناول الوجبات بين الأوقات.

زيادة الوزن في الشتاء

ـ شرب المياه بانتظام:

غالبًا ما يتم إهمال الماء في الشتاء بسبب انخفاض الإحساس بالعطش، ما يؤثر سلبًا على عملية الحرق. يُنصح بتناول الماء الدافئ أو بعض المشروبات العشبية بدون سكر.

ـ النوم الجيد:

النوم المنتظم ضروري، حيث أن قلة النوم تؤدي لخلل هرمونات الجوع والشبع، مما يزيد الرغبة في الأطعمة عالية السعرات.

زيادة الوزن في الشتاء

وأكد الدكتور معتز القيعي، أن خسارة الوزن في الشتاء لا تتطلب حرمانًا، وإنما وعي غذائي، تنظيم الوجبات، حركة منتظمة، ونمط حياة صحي، والالتزام بهذه الخطوات يجعل الشتاء فرصة حقيقية لتحسين الصحة والوصول للوزن المثالي.