قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى ظهور  سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

سحب منخفضة وأمطار 

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، السبت، يشهد استمرارا لنشاط الشبورة المائية على مناطق متفرقة من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لذا يرجى توخي الحذر أثناء القيادة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب في الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، من الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن شواطي مدن "العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، ستشهد اضطرابا في الملاحة البحرية، وستكون هناك سرعة في نشاط الرياح تصل إلى 60 كم\س، وارتفاعا للأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية في هذه المدن.

حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، السبت 27 ديسمبر 2025، ستشهد تكوّنًا لنشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن الطقس غدا، الأحد، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق

أما عن البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالته ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار؛ تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

بينما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

الطقس هيئة الأرصاد الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

ترشيحاتنا

إل جي تكشف عن روبوت منزلي جديد باسم CLOiD

إل جي تكشف عن سر الروبوت الذي قد ينجز كل مهامك المنزلية

Gemini يزاحم الصدارة.. تراجع حصة ChatGPT السوقية بنهاية 2025

Gemini يزاحم الصدارة.. تراجع حصة ChatGPT السوقية بنهاية 2025

سيارات

أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في مصر

بالصور

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد