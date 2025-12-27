الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

سحب منخفضة وأمطار

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، السبت، يشهد استمرارا لنشاط الشبورة المائية على مناطق متفرقة من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لذا يرجى توخي الحذر أثناء القيادة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب في الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، من الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن شواطي مدن "العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، ستشهد اضطرابا في الملاحة البحرية، وستكون هناك سرعة في نشاط الرياح تصل إلى 60 كم\س، وارتفاعا للأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية في هذه المدن.

حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، السبت 27 ديسمبر 2025، ستشهد تكوّنًا لنشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن الطقس غدا، الأحد، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق

أما عن البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالته ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار؛ تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

بينما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.