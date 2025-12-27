هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل

أكد غيث مناف، مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الروسي واسع النطاق والمركّب ما زال مستمرًا على الأراضي الأوكرانية، ولا سيما العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، موضحًا أن صافرات الإنذار دوت في مقاطعة لفيف، بالتزامن مع توقف مطارين مدنيين في بولندا، نتيجة الهجوم الروسي المستمر منذ أكثر من خمس ساعات حتى هذه اللحظة.

وشدد «مناف»، خلال رسالة على الهواء، على أن الهجوم في العاصمة كييف استهدف أكثر من ست محطات للطاقة الكهربائية والكهرومائية، مشيرًا إلى أن المسيرات تحلق في الأجواء، إلى جانب صواريخ مجنّحة، فيما يُعد الموجة الخامسة من الدفعة الصاروخية التي أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية، وتحديدًا العاصمة كييف ومقاطعة أوديسا.

وقال: «شهدت مقاطعة تشيركاسي هجومًا واسع النطاق بصواريخ مجنحة أُطلقت من قاذفات استراتيجية روسية، ولا يزال الهجوم مستمرًا على كييف، بالتزامن مع تصريحات عمدة كييف، الذي أكد وقوع أربع إصابات حتى الآن، تم إجلاء ثلاثة منهم، وخضع مصاب رابع لفحوصات طبية في موقع الهجوم شمال كييف».

وأضاف أن الهجوم الروسي استهدف إحدى المنشآت المدنية، وهي مركز لتعليم وتدريب قيادة المركبات، موضحًا أنه تم رصد عمليات إطلاق الصواريخ، وعمليات التصدي لها من الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتحليق مقاتلات F-16 التي تشارك في عمليات إسقاط الأهداف الجوية.

