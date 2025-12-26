قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم بالفوز على جنوب إفريقيا
أخبار العالم

زيلينسكي يعتزم لقاء ترامب في فلوريدا للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.. الأحد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

لقاء زيلينسكي وترامب

وفي تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، حذر زيلينسكي من أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان الاجتماع سيؤدي إلى اتفاق نهائي، لكنه أكد أن الجانبين سيسعيان إلى "إنجاز أكبر قدر ممكن من الاتفاقات"، بحسب ما أفادت شبكة سي إن إن.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أبدى الرئيس الأوكراني تفاؤلاً، فكتب في صحيفة "إكس" أنه "يمكن حسم الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد".

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين أن خطة السلام المكونة من 28 بنداً، والتي صاغها مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون، "جاهزة بنسبة 90%"، وأنه يعتزم مناقشة ترامب حول كيفية ضمان حلفاء أوكرانيا لأمنها في المستقبل.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من البيت الأبيض بشأن الاجتماع المرتقب. 

تنازلات زيلينسكي 

ويأتي إعلان زيلينسكي بعد أن عرض تقديم تنازلات بشأن بعض القضايا الشائكة التي عرقلت حتى الآن عملية السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع روسيا. 

مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت تنازلات زيلينسكي ستُرضي الكرملين.

انتقد حلفاء أوكرانيا خطة السلام الأولية المكونة من 28 بندًا، والتي ظهرت في نوفمبر عقب محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، باعتبارها منحازة بشدة لموسكو. 

وبعد أسابيع من المحادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين، تم اختصار تلك المسودة إلى الخطة الحالية المكونة من 20 بندًا، والتي قال زيلينسكي إنها يمكن أن تكون "وثيقة تأسيسية لإنهاء الحرب".

وصرح زيلينسكي للصحفيين بأن أوكرانيا لم تتلقَّ ردًا رسميًا من الكرملين على المقترح الأخير وقال إن كييف تتفاوض حصريًا مع واشنطن، التي بدورها تتواصل مع موسكو.

زيلينسكي ترامب فلوريدا محادثات سلام لقاء زيلينسكي وترامب الحرب الروسية الأوكرانية ترامب وزيلينسكي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
لمياء الأمير
صحة الشرقية
محمد خميس
