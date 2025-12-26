استقبال جثمان محمد الحداد في مطار طرابلس الدولي غدا

أفادت وسائل إعلام ليبية أن استقبال جثامين رئيس أركان حكومة الدبيبة الراحل محمد الحداد ومرافقيه سيكون صباح السبت في مطار طرابلس الدولي.

جثمان محمد الحداد

وسيجري استقبال الجثامين في مراسم عسكرية رسمية يحضرها رئيس ونائبا المجلس الرئاسي الليبي "القائد الأعلى للجيش" ورئيس الحكومة في طرابلس ووزير الدفاع ورئيس الأركان المكلف وكبار ضباط المؤسسة العسكرية.

وسيتوجه موكب الجثامين من المطار نحو مقر اللواء 111 يرافقه رئيس الحكومة ثم ستقام مراسم تأبين في مقر وزارة الدفاع بطرابلس.

وتحطمت طائرة خاصة تقلّ الفريق أول محمد الحداد، وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة من أفراد الطاقم، يوم الثلاثاء، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها. وأفاد مسئولون ليبيون بأن سبب التحطم عطل فني في الطائرة.

كان الوفد الليبي في أنقرة لحضور محادثات دفاعية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفقًا لمسؤولين أتراك.

أما الضباط الأربعة الآخرون الذين لقوا حتفهم في الحادث فهم: اللواء الفيتوري غريبل، قائد القوات البرية الليبية، والعميد محمود القطاوي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية، ومحمد العساوي دياب، مستشار رئيس الأركان، ومحمد عمر أحمد محجوب، مصور عسكري في مكتب رئيس الأركان.