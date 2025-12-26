قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن

أكد البرلمان العربي، أنه تابع التطورات الأخيرة التي تشهدها الجمهورية اليمنية، مؤكدًا على موقفه الثابت بشأن دعم وحدة اليمن وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك دعمه للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، داعيًا كافة الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد  وإعلاء لغة الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

وفي السياق ذاته، يؤكد البرلمان العربي تثمينه ودعمه الكامل للبيان الصادر يوم أمس عن المملكة العربية السعودية، والذي يشير إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف في محافظتي حضرموت والمهرة، مشددًا على دعمه الكامل لتلك الجهود لعودة الاستقرار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأكد البرلمان العربي مجددًا التزامه الكامل بدعم كل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، وكل ما يخدم مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

