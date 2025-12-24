سفارة طرابلس لدى أنقرة تنكس العلم بعد إعلان الحداد في البلاد

نكست سفارة طرابلس لدى أنقرة العلم الليبي، اليوم الأربعاء، إثر مصرع رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد والوفد المرافق له بسقوط طائرتهم في العاصمة التركية، و ذلك عقب إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بحسب وسائل إعلام دولية.





تنكيس العلم الليبي

وجرى تنكيس العلم الليبي المرفوع أمام مبنى سفارة ليبيا لدى أنقرة، بعد إعلان الحداد الوطني في ليبيا لمدة 3 أيام.

وجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة للوقوف على ملابسات الحادثة ومتابعة الإجراءات ذات الصلة والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.

وسقطت الطائرة التي كانت تقل الحداد والوفد المرافق له مساء الثلاثاء، في أرض خالية بقضاء "هايمانا" قرب العاصمة أنقرة.



وكانت الطائرة "فالكون 50" أقلعت أمس من مطار "أسنبوغا" بأنقرة، لتبلغ بعد تحليقها برج المراقبة بحالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي وتطلب هبوطا اضطراريا قبل أن تسقط.